Nguồn thải lớn, doanh nghiệp khó thu mua

Theo Báo cáo Giám sát rác thải điện tử toàn cầu 2024, năm 2022 Việt Nam phát sinh khoảng 516.000 tấn chất thải điện tử, tương đương 5,3 kg/người, gấp hơn 4 lần mức 116.000 tấn năm 2014. Trong đó, thiết bị điện tử nhỏ chiếm khoảng 209.000 tấn; thiết bị trao đổi nhiệt như tủ lạnh, điều hòa khoảng 105.000 tấn; thiết bị điện, điện tử cỡ lớn khoảng 85.000 tấn.

Pin cũ có thể tái chế và sản xuất ra pin mới. Ảnh minh họa

Đây là nguồn nguyên liệu đáng kể cho ngành tái chế. Tuy nhiên, thiết bị điện tử hỏng nằm rải rác tại các hộ gia đình, văn phòng và cửa hàng sửa chữa. Để đưa được nguồn hàng này về nhà máy, doanh nghiệp phải tổ chức mạng lưới thu gom, vận chuyển và phân loại, phát sinh nhiều khoản chi phí ngay từ đầu vào.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đồng sáng lập tổ chức môi trường Tagom, người dân vẫn coi đồ điện tử hỏng là tài sản có thể bán lấy tiền. Trong khi các điểm tiếp nhận chính thức còn hạn chế, lực lượng thu mua đồng nát có lợi thế nhờ đến tận nhà và thanh toán ngay. Thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026 cho thấy khoảng 80–90% rác thải điện tử từ hộ gia đình và văn phòng nhỏ luân chuyển qua mạng lưới thu gom phi chính thức.

Các doanh nghiệp tái chế chính quy gặp bất lợi khi cạnh tranh về giá thu mua. Ngoài chi phí đầu tư dây chuyền, doanh nghiệp còn phải chi trả cho hoạt động xử lý khí thải, nước thải và những thành phần độc hại không có giá trị thu hồi. Trong khi đó, những cơ sở tháo dỡ không tuân thủ đầy đủ quy định môi trường có thể giảm được một phần chi phí này.

Nghiên cứu cũng cho thấy, một số doanh nghiệp dù đã đầu tư hệ thống tái chế chất thải điện tử đồng bộ vẫn gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào. Nguồn hàng chủ yếu đến từ các hợp đồng xử lý chất thải, trong khi việc thu gom từ hộ gia đình gặp trở ngại do chi phí cao và khó cạnh tranh với các làng nghề tái chế thủ công.

Nếu nâng giá thu mua để cạnh tranh, doanh nghiệp có nguy cơ giảm biên lợi nhuận. Ngược lại, duy trì giá mua thấp sẽ khó bảo đảm nguồn hàng cho sản xuất.

Thực trạng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR), trong 62 triệu tấn rác thải điện tử phát sinh trên toàn cầu năm 2022, chỉ 22,3% được ghi nhận thu gom và tái chế chính thức.

Nguồn hàng thiếu ổn định ảnh hưởng hiệu quả đầu tư

Theo ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), công tác thu gom, phân loại và quản lý rác thải điện tử tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tổng lượng chất thải phát sinh ngoài xã hội chưa phản ánh lượng nguyên liệu thực tế mà doanh nghiệp tái chế có thể tiếp cận.

Hiện nay, một số doanh nghiệp trong nước đã đầu tư dây chuyền tái chế chất thải điện tử với công suất đáng kể. Ông Nguyễn Phi Long, Giám đốc Nhà máy Công ty TNHH Môi trường Sông Công, cho biết nhà máy hiện có 11 dây chuyền xử lý các loại chất thải, trong đó có những dây chuyền hoạt động theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Riêng dây chuyền tái chế chất thải điện tử, thu hồi kim loại quý có công suất 60 tấn/ngày.

Đối với các dự án tái chế, hiệu quả đầu tư phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì nguồn nguyên liệu. Khi nhà máy hoạt động dưới công suất thiết kế, doanh nghiệp vẫn phải duy trì các khoản chi phí về khấu hao thiết bị, bảo dưỡng và nhân sự. Chi phí tính trên mỗi đơn vị sản phẩm vì thế có thể tăng lên, kéo dài thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Bên cạnh vốn đầu tư ban đầu, doanh nghiệp còn cần vốn lưu động để thu mua nguyên liệu, thanh toán chi phí vận chuyển, lưu kho và vận hành dây chuyền. Nếu nguồn hàng về không đều, doanh nghiệp có thể phải tăng lượng dự trữ để duy trì sản xuất. Điều này khiến một phần vốn bị giữ trong hàng tồn kho, làm chậm vòng quay vốn và tăng chi phí tài chính nếu sử dụng vốn vay.

Một hướng đi đang được thử nghiệm là tận dụng mạng lưới bán lẻ để thu hồi thiết bị đã qua sử dụng. Từ tháng 10/2026, Panasonic Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Cao Phong triển khai chương trình mua lại điều hòa cũ của khách hàng khi mua sản phẩm mới tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Dự án kéo dài đến hết tháng 3/2027, đặt mục tiêu thu gom 500–1.000 máy để đánh giá tính khả thi về thương mại. Ông Takayasu Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam, kỳ vọng chương trình sẽ tạo tiền đề xây dựng mô hình thu gom phù hợp với thực tế thị trường.

Việc tận dụng hệ thống phân phối sẵn có giúp giảm chi phí tìm kiếm nguồn hàng. Nếu được tổ chức thường xuyên và có sự tham gia của các cơ sở tái chế, mô hình này có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch thu mua và sử dụng vốn.

Chia sẻ chi phí để nâng cao hiệu quả tái chế

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp tái chế rác điện tử là nguồn thu từ bán vật liệu thu hồi chưa chắc đã đủ bù đắp toàn bộ chi phí thu gom và xử lý. Giá kim loại, nhựa và các vật liệu tái chế cũng biến động theo thị trường, trong khi doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ, nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm tái chế có thể lựa chọn tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính theo quy định.

Việc ký kết hợp đồng với nhà sản xuất, nhập khẩu có thể tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp tái chế bên cạnh doanh thu bán vật liệu thu hồi. Những hợp đồng có thời hạn và khối lượng tái chế tương đối ổn định cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong xây dựng phương án kinh doanh, cân đối dòng tiền và đầu tư công nghệ.

Cơ chế EPR cũng đang mở ra cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo thông tin được công bố ngày 26/11/2026, Công ty TNHH Tái chế Phú Thái, thành viên Tập đoàn Phú Thái, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Dowon (Hàn Quốc) nhằm nghiên cứu, phát triển dự án tái chế chất thải điện, điện tử tại Việt Nam.

Hai bên sẽ nghiên cứu tính khả thi của dự án, đánh giá cơ chế EPR, khảo sát nhu cầu xử lý chất thải của các nhà sản xuất, nhà phân phối, đồng thời xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và lựa chọn địa điểm đặt trung tâm tái chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, hai doanh nghiệp sẽ xem xét thành lập liên doanh để triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Việc khảo sát nguồn hàng và nhu cầu xử lý trước khi quyết định đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả tài chính của dự án, nhất là trong bối cảnh các nhà máy tái chế cần nguồn nguyên liệu đủ lớn và ổn định để khai thác công suất.

Để nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải điện tử, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất ba nhóm giải pháp.

Trước hết, cần mở rộng mạng lưới thu hồi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức trung gian và cơ sở tái chế liên kết xây dựng các điểm thu gom, đồng thời kết nối lực lượng thu gom phi chính thức vào chuỗi tái chế.

Tiếp đó, cần tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu và đơn vị được ủy quyền thông qua chứng từ giao nhận, kiểm tra kết quả tái chế, hạn chế gian lận số liệu.

Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa dữ liệu, bảo đảm khả năng truy xuất từ khâu tiếp nhận đến khi hoàn tất tái chế, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động tháo dỡ thủ công.

Về phía doanh nghiệp, thay vì tự đầu tư toàn bộ mạng lưới thu gom, các nhà máy có thể hợp tác với những đầu mối hiện có, thỏa thuận giá mua, tiêu chuẩn phân loại và lịch giao nhận phù hợp. Việc chia sẻ hợp lý chi phí giữa nhà sản xuất, đơn vị thu gom và cơ sở tái chế sẽ giúp nguồn nguyên liệu được cung cấp ổn định hơn, qua đó nâng cao hiệu suất nhà máy, cải thiện vòng quay vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ.