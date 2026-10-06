Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm chuẩn bị thực hiện quy định mới

Từ ngày 20/11/2026, quy định mới về lập kế hoạch, báo cáo, quản lý và kiểm toán năng lượng theo Thông tư 64/2026/TT-BCT chính thức có hiệu lực.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 64/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2026 và thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020.

Theo Bộ Công Thương, Thông tư 64/2026/TT-BCT quy định việc xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm; xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Đây là nhóm cơ sở có quy mô sử dụng năng lượng lớn nên việc theo dõi mức tiêu thụ, xây dựng kế hoạch tiết kiệm và kiểm toán năng lượng có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Thông tư cũng quy định về mô hình quản lý năng lượng và trình tự, thủ tục thực hiện cũng như nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng.

Như vậy, doanh nghiệp thuộc diện cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cần lưu ý không chỉ nghĩa vụ lập báo cáo mà còn cả hệ thống quản lý năng lượng và hoạt động kiểm toán năng lượng theo quy định.

Một nội dung khác của Thông tư là quy định việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hằng năm từ 100.000 kWh trở lên.

Việc ban hành Thông tư mới diễn ra trong bối cảnh yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với các ngành có mức tiêu thụ năng lượng lớn như thép, xi măng, hóa chất, dệt may, chế biến, sản xuất vật liệu hay các cơ sở công nghiệp quy mô lớn, chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm.

Do đó, kiểm toán năng lượng không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ pháp luật. Việc xác định những công đoạn tiêu hao nhiều điện, nhiên liệu, đánh giá hiệu suất máy móc và lựa chọn giải pháp tiết kiệm phù hợp còn có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.

Trong xu hướng chuyển đổi xanh, dữ liệu sử dụng năng lượng cũng ngày càng có liên hệ với việc kiểm kê phát thải, thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu môi trường của chuỗi cung ứng.

Từ nay đến thời điểm Thông tư 64/2026/TT-BCT có hiệu lực, doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh cần rà soát mức tiêu thụ năng lượng, hệ thống thu thập dữ liệu, nhân sự quản lý năng lượng và hồ sơ phục vụ việc lập kế hoạch, báo cáo, kiểm toán theo quy định.

Việc chuẩn bị sớm không chỉ giúp hạn chế rủi ro về tuân thủ mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp nhận diện các khâu tiêu hao năng lượng lớn và chủ động xây dựng giải pháp tiết giảm chi phí.