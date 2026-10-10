Doanh nghiệp SMEs tìm cơ hội mở rộng thị trường châu Á-Thái Bình Dương

Quy tụ hơn 2.000 chủ doanh nghiệp SMEs khu vực

Ngày 10/10, Triển lãm kết nối giao thương BNI APAC SME’s Expo 2026 khép lại chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày (từ 8/10 - 10/10/2026) tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuỗi sự kiện kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Sự kiện được tổ chức bởi BNI Việt Nam - thuộc BNI (Business Network International - Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu).

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc chương trình

Thông qua triển lãm, các hoạt động giao lưu và kết nối kinh doanh, sự kiện mở thêm cơ hội tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp và đối tác, hướng tới mở rộng thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong 3 ngày với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, sự kiện đã quy tụ đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp, doanh nhân đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự. Theo Ban Tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 2.000 chủ doanh nghiệp SMEs, đại diện doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng tham gia vào hoạt động triển lãm và kết nối kinh doanh.

Các hoạt động tìm kiếm khách hàng, kết nối giao thương diễn ra sôi nổi bên trong không gian triển lãm.

Trong đó, ngày hoạt động trọng tâm hôm 9/10 được tổ chức thành công tại Adora Center (phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh) với các hoạt động chính gồm: Triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Hội nghị kết nối các nhóm doanh nhân quy mô lớn (Mega Chapter Meeting) cùng các phiên kết nối kinh doanh tốc độ (Business Speed Networking).

Đây không phải lần đầu tiên chuỗi hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, chuỗi chương trình đã lần lượt diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng về phạm vi tổ chức, quy mô gian hàng, số lượng doanh nghiệp tham dự và các hoạt động kết nối kinh doanh.

Trên nền tảng đó, năm 2026, chương trình đã được mở rộng quy mô và đa dạng hình thức hoạt động, đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm gặp gỡ giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông qua mạng lưới BNI APAC, doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối với các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Australia, Việt Nam... và nhiều quốc gia khác, qua đó mở rộng khả năng tìm kiếm khách hàng, đối tác, nguồn cung và cơ hội kinh doanh xuyên biên giới.

Từ một cuộc gặp đến những cơ hội kinh doanh mới

Theo Ban Tổ chức, BNI APAC SME’s Expo 2026 khép lại thành công do được xây dựng không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, dịch vụ, mà còn là một không gian kết nối kinh doanh, nơi các chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu và nhận diện những cơ hội hợp tác phù hợp.

Chia sẻ về lý do TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là điểm đến tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại lần này, ông Hồ Quang Minh - Chủ tịch sáng lập BNI Việt Nam cho biết, TP. Hồ Chí Minh có cộng đồng doanh nghiệp năng động, đa dạng, với năng lực và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh có tiềm năng kinh tế vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối đầu tư và thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh. Đặc biệt, Thành phố có hệ sinh thái đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ đến tài chính,... tạo sức hút nổi bật đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Hồ Quang Minh - Chủ tịch sáng lập BNI Việt Nam tại sự kiện.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng tầm nhìn và định hình kế hoạch phát triển trong 3 - 5 năm tới. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp, qua đó mở rộng cơ hội phát triển trên thị trường khu vực", ông Hồ Quang Minh nói.

Bà Hồ Thụy Hồng Phúc - Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam chia sẻ: “BNI APAC SME’s Expo 2026 đặt mục tiêu không chỉ là không gian để doanh nghiệp gặp gỡ và giới thiệu, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, mà quan trọng hơn là tạo ra những kết nối có khả năng phát triển thành cơ hội hợp tác thực tế. Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng doanh nhân trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời các doanh nghiệp quốc tế cũng có thêm những kết nối chất lượng tại thị trường Việt Nam”.

Theo đó, điểm khác biệt nằm ở việc triển lãm đã kết hợp trưng bày với các hoạt động kết nối có cấu trúc. Vì vậy, người tham dự không chỉ đi xem gian hàng, mà có cơ hội chủ động giới thiệu doanh nghiệp, chia sẻ nhu cầu và tìm kiếm những kết nối phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình.

Đặc biệt, với sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp đến từ nhiều thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phạm vi kết nối không dừng lại ở thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm hiểu đối tác quốc tế, mở rộng mạng lưới và khám phá những hướng hợp tác xuyên biên giới.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp APAC đang quan tâm đến thị trường Việt Nam có thể trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp SEMs Việt Nam giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Nếu khu vực triển lãm là nơi doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ, thì các phiên kết nối kinh doanh tốc độ (Business Speed Networking) là nơi các chủ doanh nghiệp trực tiếp ngồi lại với nhau để giới thiệu về doanh nghiệp mình đang làm gì, đang cần gì và có thể hợp tác với ai... Các phiên kết nối được tổ chức theo hình thức ngắn gọn, giúp người tham dự có thể gặp gỡ nhiều doanh nghiệp trong cùng một chương trình. Khi tìm thấy điểm chung về nhu cầu hoặc lĩnh vực kinh doanh, các bên có thể tiếp tục trao đổi sau sự kiện.

Trong khi đó, Hội nghị kết nối các nhóm doanh nhân BNI quy mô lớn (Mega Chapter Meeting) mang đến một không gian rộng hơn để các chủ doanh nghiệp giới thiệu doanh nghiệp, mở rộng quan hệ và kết nối với nhiều ngành nghề khác nhau. Những cuộc gặp có cấu trúc, lịch trình rõ ràng, nơi doanh nghiệp có thể nhanh chóng xác định nhu cầu và khả năng hợp tác một cách tối ưu nhất. Một cuộc gặp có thể chưa dẫn đến hợp đồng ngay lập tức, nhưng có thể mở đầu cho một khách hàng mới, một nhà cung cấp mới hoặc một lời giới thiệu đến đối tác phù hợp.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng thị trường không chỉ là tìm thêm khách hàng mà còn là tìm đúng đối tác, nguồn cung, kênh phân phối và những kết nối có thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ở thị trường mới.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương trong không gian năng động và chuyên nghiệp, BNI APAC SME’s Expo 2026 đã tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp SMEs Việt Nam và các doanh nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường khu vực.