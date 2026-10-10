Doanh nghiệp sản xuất xăng E10 được dự báo lãi đột biến hơn 32.600 tỷ đồng năm 2026

Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: BSR) đang là doanh nghiệp hiếm hoi sản xuất và cung ứng thương mại xăng sinh học E10 RON95 cho cả nước.

BSR cung cấp khoảng 35% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Công suất chế biến của BSR đạt 6,5 triệu tấn/năm, thấp hơn mức 10 triệu tấn/năm của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Theo báo cáo mới công bố của Yuanta, lợi nhuận sau thuế của BSR có thể đạt kỷ lục tới 32.600 tỷ đồng năm 2026, gấp hơn 6 lần năm ngoái.

Nguyên nhân chính thúc đẩy kết quả này là nhờ vào crack spread (chênh lệch giá đầu vào và giá bán đầu ra) sẽ đạt 33 USD/thùng, tăng 160% so với năm ngoái. Nhờ đó, biên lãi gộp sẽ tăng lên 19% từ mức 4% trong năm 2025.

Trước đó nửa đầu năm 2026, BSR đã có kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế tăng 12 lần so với cùng kỳ, lên khoảng 16.000 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 17% từ mức 3% cùng kỳ năm trước nhờ crack spread tăng 192%.

Yuanta dự báo BSR có thể có lãi đột biến lên tới 32.600 tỷ đồng năm 2026 này. Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Về dài hạn, dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất được Yuanta xem là động lực tăng trưởng quan trọng tiếp theo cho BSR.

Dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2014, với vốn đầu tư ước tính khoảng 36.000 -40.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sẽ nâng công suất lọc dầu từ 148.000 lên 171.000 thùng/ngày, đồng thời nâng chỉ số Nelson (NCI) từ 6,6 lên 8,1.

Chỉ số NCI đo lường khả năng tinh chế các loại dầu thô nặng hơn, phức tạp hơn, với mức điểm tham chiếu cao nhất khoảng 20. Sau khi nâng cấp, chỉ số NCI của BSR sẽ được cải thiện đáng kể so với mức hiện tại, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 9–10 của các nhà máy lọc dầu lớn tại Châu Á.

Sau khi hoàn thành gói thiết kế kỹ thuật tổng thể vào tháng 5/2025, BSR đã ký hợp đồng EPC với liên danh Chengda–BPE vào tháng 7/2026, và chính thức khởi công từ tháng 8/2026. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu vận hành thương mại từ quý I/2029.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR.

Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xem là động lực then chốt bởi cho phép BSR chế biến các loại dầu thô nặng hơn và có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn, giúp mở rộng các lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra dự án cũng giúp BSR gia tăng khả năng sản xuất các sản phẩm lọc dầu có giá trị cao hơn.

Sang năm 2027, lợi nhuận sau thuế của BST được dự báo sẽ lùi về mức 14.700 tỷ đồng và 13.200 tỷ đồng trong năm 2028 do biên lợi nhuận lọc dầu hạ nhiệt. Sau khi hoàn thành nâng cấp Nhà máy lọc dầu vào năm 2029, công ty chứng khoán dự báo kết quả này sẽ phục hồi lên 17.500 tỷ đồng.