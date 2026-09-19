Doanh nghiệp sản xuất giấy cần căn cứ lượng khí thải, nước thải để thực hiện thủ tục môi trường

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Ngày 19/9, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có hướng dẫn về thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất giấy có công suất trung bình từ 5.000–50.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo Cục Môi trường, ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định tại khoản 1 Mục VII Phụ lục IX của Nghị quyết này.

Do đó, đối với cơ sở sản xuất giấy có công suất từ 5.000–50.000 tấn sản phẩm/năm, cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ vào lưu lượng phát sinh khí thải, nước thải và việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để xác định thủ tục môi trường phải thực hiện.

Tùy trường hợp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định tại Mục VII Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Như vậy, doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào công suất thiết kế để xác định nghĩa vụ pháp lý mà cần đối chiếu các yếu tố môi trường thực tế của cơ sở với quy định mới.