Doanh nghiệp R3 Lithium Mỹ muốn xây dựng hệ sinh thái tái chế pin xe điện

Công ty R3 Lithium (Mỹ) đặt tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam.

Thông tin này được ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium (Mỹ) đưa ra tại buổi gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng diễn ra sáng 21/9, theo Cổng TTĐT Chính phủ.

Doanh nghiệp chuyên về pin lithium và vật liệu pin đang tìm kiếm khả năng hợp tác tại Việt Nam, không chỉ ở sản xuất mà còn trong tái chế, xử lý. Ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium cho rằng, quá trình "điện hóa" giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp của Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh.

Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, ông Linh Austin cho biết, công ty quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium (Mỹ). (Ảnh: Chinhphu.vn).

Phát biểu tại buổi tiếp,Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ như R3 Lithium.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, trong đó đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới.