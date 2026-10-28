Doanh nghiệp Quảng Ninh tăng tốc trên hành trình số hóa

Doanh nghiệp Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: Quang Ninh Media

Trong cuộc đua nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp Quảng Ninh đang đưa công nghệ số vào nhiều khâu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại cảng biển, quy trình khai thác và giao nhận hàng hóa được số hóa. Trong lĩnh vực bán lẻ, dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến hỗ trợ phân tích nhu cầu khách hàng. Một số doanh nghiệp còn phát triển các nền tảng công nghệ gắn với những dịch vụ mới.

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân cho biết, doanh nghiệp đang từng bước triển khai Smart Gate, e Port, hệ thống quản lý khai thác theo thời gian thực và điện tử hóa quy trình giao nhận hàng hóa. Các giải pháp này hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác và giảm chi phí vận hành.

Tại Tuần Châu, một khách sạn sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 20 kWp do AnyShare cung cấp. Trước khi lắp đặt, chi phí tiền điện của khách sạn dao động 15 - 17 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi hệ thống vận hành, khoản chi này giảm còn khoảng 5 triệu đồng. Chủ khách sạn cũng sử dụng ứng dụng để theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh cung cấp giải pháp điện mặt trời, AnyShare phát triển nền tảng số kết nối các tiện ích công cộng, hướng tới mạng lưới trạm sạc dành cho ô tô điện và xe máy điện. Năm 2025, doanh nghiệp được nhắc đến trong thông báo đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến nghiên cứu, xây dựng trạm sạc đa năng thông minh tại Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food sử dụng TikTok, Shopee và Facebook để quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và tiếp cận người tiêu dùng.

Bà Trần Thị Hoài Ninh, Giám đốc Việt Bắc Food cho biết, dữ liệu thu thập từ các nền tảng này được sử dụng để phân tích nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, qua đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Các doanh nghiệp Quảng Ninh đang tiếp cận chuyển đổi số theo những hướng khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, khả năng triển khai công nghệ còn liên quan đến nguồn nhân lực, năng lực tổ chức và điều kiện tiếp cận các giải pháp phù hợp.

Livestream bán hàng tại Việt Bắc Food. Ảnh: Lan Anh

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông cũng đề cập những thách thức về năng suất lao động, nhân lực công nghệ cao và năng lực của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, từ giữa năm nay, Quảng Ninh đã công bố kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung vào bảy nhóm nhiệm vụ, gồm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, kết nối tư vấn viên, hỗ trợ tiếp cận công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ pháp lý.

Thành phố cũng duy trì các hoạt động kết nối như Tech Coffee, Cà phê Doanh nghiệp và thị trường công nghệ nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp, kết nối với các đơn vị cung ứng.

Theo bà Vũ Thị Kim Chi, Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Ninh, việc kết nối nhu cầu công nghệ với nguồn cung là một nhiệm vụ trọng tâm, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và điều kiện triển khai.

Nhu cầu hỗ trợ không dừng ở việc tìm kiếm công nghệ. Bà Bùi Thị Huyền, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Time Flow cho biết, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực quản lý, marketing số, ngoại ngữ và phát triển thị trường. Những khoảng trống về kỹ năng làm tăng chi phí đào tạo của doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, vai trò của người đứng đầu và sự thay đổi phương thức quản lý có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số. Việc đầu tư các hệ thống như ERP hay CRM khó tạo ra thay đổi nếu doanh nghiệp chưa khai thác dữ liệu để phục vụ hoạt động điều hành và ra quyết định.

Năm 2026, thành phố Quảng Ninh đặt ra 39 chỉ tiêu và 108 nhiệm vụ về chuyển đổi số. Ảnh: Quang Ninh Media

Ở cấp chính sách, Quảng Ninh cũng hướng tới hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Ninh cho biết, địa phương đang thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có cơ chế thử nghiệm, kiểm soát và chấp nhận rủi ro trong quá trình phát triển công nghệ.

Trong năm 2026, thành phố đặt ra 39 chỉ tiêu và 108 nhiệm vụ về chuyển đổi số, đồng thời bố trí bốn dự án đầu tư công cho lĩnh vực này. Thành phố cũng đang củng cố nền tảng dữ liệu và chính quyền số thông qua việc hoàn thiện kiến trúc tổng thể, xây dựng danh mục dữ liệu dùng chung, từ điển dữ liệu và các quy định về quản trị, chia sẻ dữ liệu.

Về hoàn thiện thể chế, 7/14 nhiệm vụ đã hoàn thành. Các nội dung đã thực hiện gồm xây dựng kế hoạch triển khai Luật Chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán dẫn, thí điểm cơ chế Sandbox, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và ban hành 5 quy chế quản lý các hệ thống thông tin dùng chung.

Song song với đó, thành phố tiếp tục xây dựng Khung kiến trúc số, hoàn thiện kiến trúc và cơ chế quản trị dữ liệu, tái cấu trúc thủ tục hành chính, đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI vào xử lý văn bản.