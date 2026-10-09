Doanh nghiệp quan tâm lộ trình chuyển đổi KCX, KCN tại TPHCM

Lãnh đạo ITPC, HEPZA, SHTP lắng nghe, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: THANH DUNG

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC) phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (HEPZA), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố (SHTP) tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC TPHCM nhấn mạnh, hội nghị là dịp để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động tại các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) và khu công nghệ cao TPHCM. Theo ông Hoàng, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn hiện thực hóa các chủ đề thành phố đã đưa ra trong năm 2026.

Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban HEPZA, cho biết từ năm 2026, đơn vị chuyển từ tập trung cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính sang đồng hành cùng doanh nghiệp suốt dự án từ khâu xúc tiến đến khi vận hành ổn định. Tại hội nghị, HEPZA sẽ nỗ lực giải quyết ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành xử lý những vấn đề liên quan.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Tại hội nghị, các doanh nghiệp nêu vướng mắc liên quan chính sách thuế, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, nghĩa vụ tài chính; chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, hạ tầng năng lượng; chính sách hỗ trợ thị trường, chuỗi cung ứng và quản lý sức khỏe người lao động.

Một số doanh nghiệp quan tâm đến lộ trình chuyển đổi các KCX, KCN tại TPHCM. Anh Huỳnh Công Khánh, Quản lý nhà xưởng Công ty TNHH Usui Brush Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã hoạt động tại KCX Tân Thuận hơn 7 năm. Trước thông tin khu chế xuất có thể bị di dời vào năm 2041, anh Khánh đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban HEPZA, cho biết KCX Tân Thuận có thời hạn hoạt động 50 năm, từ năm 1991 đến năm 2041. Tuy nhiên, phương án chuyển đổi khu chế xuất hiện chưa có thông tin chính thức. HEPZA đang xây dựng đề án chuyển đổi các KCN, KCX gắn với tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực.

Ông Hà cho biết, về nguyên tắc, các cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp vẫn được tôn trọng trong thời gian hoạt động của KCX Tân Thuận đến năm 2041.