Doanh nghiệp phát triển ổn định từ xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Mở rộng đội ngũ, chú trọng chất lượng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần định hướng doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động và xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Dĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn An Lâm. Ảnh: Nam Thắng.

Tại Đảng bộ Hội Doanh nghiệp Bắc Giang trực thuộc Đảng bộ phường Bắc Giang, hiện có 64 chi bộ, 4 đảng bộ bộ phận với hơn 1,2 nghìn đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp 44 đảng viên mới, đạt hơn 133% chỉ tiêu. Đáng chú ý, có 37 chi bộ có bí thư là chủ doanh nghiệp. Điều này cho thấy công tác phát triển Đảng không chỉ chú trọng số lượng mà còn hướng tới xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ngay trong doanh nghiệp. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố vai trò của tổ chức đảng và tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

Đảng bộ xã Tân Dĩnh hiện có 7 chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc với 114 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp 46 đảng viên mới, trong đó có 24 đảng viên trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, tháng 10/2026, Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn An Lâm được thành lập với 4 đảng viên, tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện và phát huy vai trò đảng viên trong doanh nghiệp. Những con số trên cho thấy các đảng bộ xã, phường ngày càng quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Đây là hướng đi cần thiết bởi nếu không chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và thành lập tổ chức đảng tại những doanh nghiệp đủ điều kiện, vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân khó được mở rộng bền vững.

Chia sẻ về công tác này, đồng chí Phan Đình Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Hội Doanh nghiệp Bắc Giang cho biết: “Các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp đã từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành với doanh nghiệp, định hướng hoạt động đúng quy định pháp luật. Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương trong công việc”.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh

Nếu phát triển tổ chức đảng, đảng viên là điều kiện mở rộng sự lãnh đạo của Đảng thì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là yếu tố quyết định sức sống của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Do đó, công tác xây dựng Đảng cần gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hiệu quả hoạt động, đời sống người lao động và việc chấp hành pháp luật.

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ nhằm gia tăng về số lượng, mà quan trọng hơn là khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, định hướng doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, hài hòa lợi ích, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Tại Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại tổng hợp Tấn Đạt, phường Bắc Giang, hiện có 12 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty chia sẻ: “Chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chú trọng xây dựng uy tín, nâng cao chất lượng sản phẩm và trách nhiệm phục vụ khách hàng. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định, doanh thu hằng năm tăng; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 12 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm và chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ”.

Chi bộ Công ty cổ phần Y dược Tân Dân, Đảng bộ Hội Doanh nghiệp Bắc Giang hiện có hơn 30 đảng viên. Chi ủy xây dựng quy chế làm việc, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên. Ở mỗi vị trí công tác, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tạo sức lan tỏa trong tập thể.

Tại Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất, Đảng bộ phường Lạng Giang, 9 đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội chi bộ, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với kiểm điểm hằng tháng. Từ khi thành lập năm 2021 đến nay, chi bộ góp phần lãnh đạo doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt hơn 130 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 13 triệu đồng/người/tháng. Từ thực tiễn tại các doanh nghiệp cho thấy, vai trò của tổ chức đảng được khẳng định khi công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ xã hội. Nghị quyết chi bộ phải trở thành định hướng hành động cụ thể; đảng viên phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu.

Có thể khẳng định, phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân cần coi trọng cả số lượng tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng hoạt động. Khi tổ chức đảng vững mạnh, đảng viên tiên phong, gương mẫu, được doanh nghiệp, người lao động tin tưởng, công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.