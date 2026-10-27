Doanh nghiệp phải hoàn tất làm sạch dữ liệu VNACCS trước năm 2027

Mới đây, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 23474/CHQ-CNTT ngày 26/10/2026, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tiếp tục triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu rà soát, cập nhật dữ liệu tài khoản VNACCS trước ngày 31/12/2026.

Cùng với việc tổ chức thực hiện tại đơn vị, các Chi cục Hải quan khu vực phải thông báo đầy đủ nội dung, thời hạn và yêu cầu cập nhật đến cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phối hợp đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành đúng tiến độ.

Kế hoạch rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu được Cục Hải quan triển khai từ ngày 25/9/2026 theo Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026.

Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS. Theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp phải kiểm tra lại thông tin đăng ký, cập nhật những nội dung còn thiếu, chưa chính xác hoặc không còn phù hợp và hoàn thành việc làm sạch dữ liệu trước ngày 31/12/2026.

Việc chuẩn hóa thông tin tài khoản được triển khai nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin hải quan. Dữ liệu đầy đủ, chính xác cũng giúp bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh hoặc bị sử dụng tài khoản trái quy định.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu người sử dụng, phục vụ công tác quản lý tài khoản và thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khu vực chủ động truyền tải nội dung công văn đến doanh nghiệp, phối hợp hướng dẫn quá trình cập nhật và bảo đảm các tổ chức thuộc phạm vi quản lý nắm rõ thời hạn phải hoàn thành. Cục Hải quan đồng thời quy định rõ biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp không thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.

Kể từ ngày 1/1/2027, tài khoản khai báo hải quan của các trường hợp này sẽ bị khóa trên hệ thống. Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp bổ sung đầy đủ thông tin và hoàn tất việc làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra tình trạng thông tin đăng ký, phân công nhân sự thực hiện và xử lý sớm những dữ liệu cần điều chỉnh, thay vì chờ đến sát thời hạn.

Hoàn thành yêu cầu trước ngày 31/12/2026 không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì liên tục hoạt động khai báo mà còn hạn chế rủi ro liên quan đến an toàn tài khoản, bảo đảm thông tin sử dụng trên hệ thống VNACCS chính xác và thống nhất.