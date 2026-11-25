Hội thảo chuyên đề thu hút đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp.

Không thể dùng một kết luận xuất xứ cho mọi thị trường

Phát biểu tại hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày hôm nay (25/11), GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD cho biết, đối với hoạt động xuất khẩu, vấn đề chứng minh xuất xứ hàng hóa cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tận dụng các ưu đãi từ các FTA.

Dẫn số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Đức Thuận cho biết, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi (C/O) theo các FTA đạt khoảng 95 tỉ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 475 tỉ USD. Theo ông, con số này cho thấy, dư địa để doanh nghiệp khai thác các ưu đãi thương mại còn tương đối lớn. Tuy nhiên, quyền hưởng ưu đãi chỉ thực sự được bảo đảm khi doanh nghiệp có khả năng chứng minh và bảo vệ tính hợp lệ của xuất xứ hàng hóa.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, cập nhật những nội dung đáng chú ý của Luật Hải quan sửa đổi, trong đó có định hướng quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, số hóa thủ tục đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử và kết nối cơ chế một cửa quốc gia. Bà nhấn mạnh, doanh nghiệp cần định kỳ rà soát tờ khai để chủ động thực hiện khai bổ sung trong thời hạn quy định; đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ và bố trí nhân sự làm việc với đoàn kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, bà cũng cập nhật tới doanh nghiệp các nội dung của Nghị định 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm các vi phạm về mã số hàng hóa, xuất xứ, trị giá và khai báo, truy thu thuế, tiền chậm nộp và xử phạt.

Ở góc độ tư vấn, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) cho biết, một trong những vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm là việc xác định và thể hiện xuất xứ hàng hóa. Theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa. Thông tin thể hiện trên nhãn phải trung thực, chính xác, tuân thủ quy định về xuất xứ và các cam kết quốc tế. Doanh nghiệp cũng cần lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc ghi nhãn.

Trường hợp không xác định được xuất xứ, doanh nghiệp phải thể hiện nơi thực hiện công đoạn cuối cùng, ví dụ: “lắp ráp tại” hoặc “đóng gói tại”. Đối với nhãn gốc hàng nhập khẩu, tên nước, vùng lãnh thổ được viết tắt theo tiêu chuẩn TCVN 7217-1.

Ông Lê Khánh Hưng cho rằng, việc ghi nhãn xuất xứ cần được xem xét theo quy định của thị trường nhập khẩu. ( Ảnh: BCT)

Cũng theo ông Lê Khánh Hưng, việc ghi nhãn xuất xứ cần được xem xét theo quy định của thị trường nhập khẩu, thay vì chỉ căn cứ vào cách doanh nghiệp tự xác định xuất xứ tại Việt Nam.

Ví dụ như một số hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ được doanh nghiệp ghi nhãn Made in Vietnam, nhưng phía Mỹ lại xác định xuất xứ Trung Quốc do không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản cuối cùng. Tương tự, một sản phẩm có thể đáp ứng điều kiện thể hiện xuất xứ Việt Nam theo quy định trong nước, nhưng khi xuất khẩu sang Mỹ, cơ quan chức năng nước nhập khẩu có thể xác định xuất xứ Nhật Bản nếu bản chất hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Nhật Bản. Điều này cho thấy doanh nghiệp không thể mặc nhiên sử dụng một kết luận xuất xứ cho tất cả thị trường.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 9/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Theo đó, hàng hóa không có xuất xứ thuần túy có thể được xác định xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng một trong hai điều kiện: chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số đối với nguyên liệu không có xuất xứ thông qua quá trình sản xuất tại Việt Nam hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%.

Tuy nhiên, không phải mọi công đoạn thực hiện tại Việt Nam đều đủ điều kiện tạo xuất xứ. Những hoạt động đơn giản như bảo quản, làm sạch, đóng gói, thay bao bì, dán nhãn, phân loại, trộn đơn giản, chia tách hoặc lắp ráp đơn giản không được xem xét để xác định xuất xứ Việt Nam. Quy định này có tác động đáng kể tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, bán thành phẩm từ công ty mẹ hoặc nhà cung cấp nước ngoài rồi thực hiện công đoạn cuối tại Việt Nam.

Theo ông Lê Khánh Hưng, trong lĩnh vực xuất xứ, doanh nghiệp cần bảo đảm sự thống nhất giữa mã HS trên C/O và tờ khai hải quan. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Kiểm soát chặt hồ sơ, dữ liệu trong toàn bộ chuỗi sản xuất

Bên cạnh những yêu cầu về xuất xứ, ông cũng nhấn mạnh, rủi ro doanh nghiệp có thể đối mặt khi cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật.

Trong lĩnh vực xuất xứ, doanh nghiệp cần bảo đảm sự thống nhất giữa mã HS trên C/O và tờ khai hải quan; hồ sơ BOM phục vụ xác định xuất xứ; chứng từ C/O đầu vào; tài liệu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; các tiêu chí RVC/VVC, CTC/CTH và quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR).

Những rủi ro như: chuyển tải, gia công đơn giản, thay đổi mã HS thiếu căn cứ hoặc không lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ đều có thể ảnh hưởng đến quyền hưởng ưu đãi thuế quan. Đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, doanh nghiệp cần rà soát riêng căn cứ xác định xuất xứ và rủi ro chuyển tải.

Ngoài ra, dữ liệu sản xuất và tồn kho cũng là nội dung cần được kiểm soát. Ông Lê Khánh Hưng cho biết thêm, số liệu giữa hệ thống hải quan, phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP/SAP), kế toán, kho hàng và sản xuất phải có khả năng đối chiếu. Những chênh lệch về mã hàng, đơn vị tính, định mức nguyên liệu thực tế, lượng nhập - xuất - tồn, phế liệu, phế phẩm hoặc nguyên liệu dư đều có thể phát sinh rủi ro khi kiểm tra.

Với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất, việc quản lý cơ sở sản xuất, kho lưu giữ hàng hóa, máy móc, thiết bị, hàng hóa miễn thuế và hoạt động thuê gia công lại cũng cần được rà soát thường xuyên. Việc mở rộng hoặc thu hẹp nhà xưởng, thay đổi địa điểm lưu giữ hàng hóa nhưng chưa thực hiện thông báo theo quy định có thể dẫn đến những vướng mắc về thủ tục và chính sách thuế...

Giải pháp được ông Lê Khánh Hưng đưa ra đối với doanh nghiệp đó là tăng cường phối hợp giữa các phòng kế toán, xuất nhập khẩu, kho hàng và sản xuất, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP).

Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tự động theo dõi hàng tồn kho, dự báo nguy cơ thiếu hụt và tối ưu hóa hoạt động kho bãi. Đặc biệt, công nghệ blockchain cũng có thể hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, theo dõi và xác thực tài liệu, hàng hóa trong chuỗi cung ứng.