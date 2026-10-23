Doanh nghiệp phải bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi trước ngày 30/11

Theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là một hoặc nhiều cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với doanh nghiệp, không bao gồm cá nhân đại diện cho vốn nhà nước trong doanh nghiệp.

Sở Tài chính lưu ý việc kê khai này nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, giúp đơn vị thực hiện đúng pháp luật và hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ khi làm các thủ tục đăng ký kinh doanh sau này.

Hồ sơ bổ sung bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu số 12); danh sách chủ sở hữu hưởng lợi (Mẫu số 10) ban hành kèm theo Thông tư số 121/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026; Giấy ủy quyền (nếu có).

Doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính (Tầng 6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu; điện thoại: 0236.3821755) để được hướng dẫn.

Hạn cuối hoàn thành thông tin vào ngày 30/11/2026.