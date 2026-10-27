Doanh nghiệp phải bỏ đơn hàng vì thiếu lao động

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) do UBND TP. Cần Thơ chiều 27/10, đại diện Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ cho biết đơn vị vẫn tăng trưởng về đơn hàng. Tuy nhiên, do thiếu và khó tuyển lao động tại Cần Thơ, nên không đáp ứng được đơn hàng, buộc phải chia bớt đơn hàng cho nhà máy tại các tỉnh khác.

Đại diện các DN mong muốn thành phố đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Hiện, nhà máy Taekwang Cần Thơ đang mở rộng giai đoạn 2, để hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong ngành giày da. DN mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, tạo tiền đề mở rộng sản xuất. Cùng đó, trong 5 năm tới nhà máy sẽ tăng quy mô lao động lên 35.000 người (tuyển thêm 17.000 người). DN cần thành phố hỗ trợ kết nối nguồn cung ứng lao động, để giải quyết áp lực thiếu lao động.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Thành Đạt lại phản ánh tình trạng vướng mắc trong giao và thuê đất tại Khu công nghiệp Hưng Phú 1. DN kiến nghị lãnh đạo TP. Cần Thơ có hướng tháo gỡ để DN có đất đầu tư kho bãi.

Trong 10 tháng của năm 2026, Cần Thơ có hơn 3.500 DN thành lập mới, nhưng số DN dừng hoạt động, giải thể, phá sản cũng tăng mạnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (nhà đầu tư Khu công nghiệp Sông Hậu 2) đề xuất lãnh đạo TP. Cần Thơ tiếp tục duy trì mô hình "cà phê doanh nhân" định kỳ. Qua đó để gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho DN.

Đại diện Công ty Kinh Bắc cũng đề xuất thành phố chú trọng giải quyết nguồn nhân lực, để thu hút nhà đầu tư về với Cần Thơ. Để thu hút lao động, rất cần các chính sách hỗ trợ về nhà ở, ký túc xá công nhân gần nhà máy...

Sau khi nghe ý kiến các DN, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - chia sẻ với khó khăn DN đang gặp phải, đặc biệt về thị trường, chi phí đầu vào tăng, thiếu lao động...

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, ông Tuyên cho biết rất cần sự chung tay của cộng đồng DN, và đề nghị DN nâng cao năng suất, tăng công suất, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển và đồng hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Ông Tuyên cam kết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, và chỉ đạo các sở ngành xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Các kiến nghị của DN sẽ được tổng hợp, phân loại, giải quyết kịp thời, trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, sẽ giải thích rõ và hướng dẫn DN hoàn thiện…