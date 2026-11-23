Bên trong nhà máy sản xuất ô tô của General Motors tại Mỹ

General Motors (GM), BMW và Hyundai Motor Group đều đang tăng tốc ứng dụng robot và thiết bị tự động hóa tại các nhà máy, từ vận chuyển linh kiện đến lắp ráp thân xe.

Không chỉ giúp nâng cao hiệu suất và giảm chi phí nhân công, xu hướng này còn có thể thu hẹp khoảng cách về lợi thế giá thành mà các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc trước nay vẫn luôn tự tin.

GM ĐI ĐẦU TRONG CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG TỰ ĐỘNG HOÁ

Theo Reuters, GM đã đặt mục tiêu nội bộ tăng 20% số lượng robot và các thiết bị tự động hóa khác tại hệ thống nhà máy ở Bắc Mỹ vào năm 2028. Động thái này được xem là nỗ lực cải thiện hiệu suất sản xuất trong bối cảnh chi phí lao động ngày càng tăng, đồng thời việc mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ trở nên tốn kém hơn.

Trước đó, GM từng ước tính thỏa thuận lao động tập thể ký năm 2023 với Công đoàn Công nhân Ô tô Mỹ (UAW) sẽ khiến chi phí nhân công tăng thêm 575 USD cho mỗi chiếc xe.

Một trong những trọng tâm trong kế hoạch mở rộng tự động hóa của GM là các robot di động tự hành, có nhiệm vụ vận chuyển linh kiện bên trong nhà máy. Ngoài ra, những robot này còn tham gia trực tiếp vào công đoạn lắp ráp xe. Tháng 10 năm ngoái, GM cho biết hãng đã đưa vào sử dụng các robot cộng tác, có khả năng làm việc bên cạnh công nhân tại những nhà máy. Công ty đồng thời phát triển phần mềm điều khiển robot và các thiết bị chuyên dụng để gắp, di chuyển linh kiện.

Ông Mikell Taylor, Giám đốc chiến lược robot của GM, nhấn mạnh khi giao những công việc lặp đi lặp lại trong nhà máy cho robot, thì nhân viên có thể tập trung vào các quy trình đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng phán đoán.

Việc GM mở rộng triển khai robot được xem là nỗ lực chuyển hóa thành quả nghiên cứu và phát triển (R&D) tích lũy trong nhiều năm thành lợi thế chi phí sản xuất thực tế.

Trước đó, GM đã sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia để huấn luyện AI. Đến tháng 3/2025, hai bên mở rộng hợp tác sang lĩnh vực thiết kế nhà máy và vận hành dây chuyền sản xuất. Thông qua nền tảng Omniverse của Nvidia, GM tái tạo các dây chuyền lắp ráp thực tế trong môi trường ảo, qua đó thử nghiệm luồng sản xuất trước khi lắp đặt thiết bị mới hoặc thay đổi trình tự công việc.

Việc phát hiện lỗi trong cách bố trí thiết bị hoặc thiết kế quy trình ngay từ giai đoạn thử nghiệm có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí tháo dỡ máy móc đã lắp đặt hoặc phải dừng các dây chuyền đang vận hành để điều chỉnh.

Tại các nhà máy thực tế, công nghệ do GM tự phát triển còn được sử dụng để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của thiết bị, qua đó ngăn ngừa nguy cơ gián đoạn sản xuất. Phương pháp này đã giúp hãng tránh được những đợt dừng sản xuất ngoài dự kiến tại các nhà máy ở Fort Wayne (bang Indiana) và Flint (bang Michigan).

Không dừng lại ở hoạt động nội bộ, GM còn đưa mức độ tự động hóa vào tiêu chí đánh giá hợp đồng với các nhà cung cấp linh kiện. Kể từ tháng 3/2026, hãng yêu cầu các nhà cung cấp lớn tự đánh giá mức độ tự động hóa tại từng công đoạn, sử dụng thang điểm gồm 5 cấp độ. Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu hợp đồng cung ứng mới cũng phải nộp riêng kế hoạch tự động hóa để GM xem xét.

Trong đó, Magna, nhà cung cấp linh kiện xe bán tải và xe thể thao đa dụng (SUV) cho GM tại Canada, cũng đang đưa robot di động tự hành vào vận chuyển vật liệu bên trong nhà máy. Công ty đặt mục tiêu mở rộng số cơ sở sử dụng hình thức vận chuyển vật liệu tự động này từ khoảng 35 địa điểm hiện nay lên 120 địa điểm vào năm 2028.

CUỘC ĐUA TỰ ĐỘNG HOÁ MỞ RA LỢI THẾ VỀ GIÁ THÀNH

Không chỉ GM, các hãng xe khác cũng đang từng bước giao những công việc lặp đi lặp lại cho robot. Năm ngoái, BMW của Đức đã triển khai thử nghiệm robot hình người Figure 02 do công ty Figure AI của Mỹ phát triển tại nhà máy Spartanburg, bang South Carolina.

Nhiệm vụ của robot là nhấc các chi tiết kim loại dạng tấm và đặt chúng vào những vị trí được chỉ định trước khi thân xe được hàn. Theo BMW, trong 10 tháng thử nghiệm, Figure 02 hoạt động khoảng 1.250 giờ và di chuyển hơn 90.000 chi tiết. Trong cùng giai đoạn, hơn 30.000 chiếc SUV X3 đã được sản xuất thông qua quy trình này. Năm nay, nhà máy Spartanburg tiếp tục thử nghiệm mẫu robot kế nhiệm Figure 03, với nhiệm vụ phân loại linh kiện trước khi đưa chúng đến dây chuyền lắp ráp.

Hyundai Motor Group cũng đang chuẩn bị đưa robot hình người vào nhà máy, bắt đầu từ công đoạn phân loại linh kiện theo trình tự lắp ráp. Công ty con Boston Dynamics đã khai trương một trung tâm huấn luyện robot tại khu phức hợp sản xuất Metaplant gần thành phố Savannah, bang Georgia, vào tháng 9. Tại đây, robot Atlas được huấn luyện cách nhấc và sắp xếp linh kiện theo đúng thứ tự trong môi trường mô phỏng một nhà máy thực tế.

Boston Dynamics dự kiến chuyển trung tâm này sang một tòa nhà riêng trong khuôn viên nhà máy vào năm tới, đồng thời mở rộng quy mô lên gấp 10 lần hiện tại. Hyundai Motor Group có kế hoạch triển khai Atlas vào công đoạn phân loại linh kiện tại Metaplant từ năm 2028, trước khi giao cho robot đảm nhận thêm công việc lắp ráp linh kiện từ năm 2030.

Những cánh tay robot hỗ trợ công nhân trong các nhà máy của Hyundai tại Bắc Mỹ

Trên thực tế, một số quy trình sản xuất thân xe đã được tự động hóa ở nhiều công đoạn liên tiếp. Tại nhà máy Hyundai ở Pune (Ấn Độ) vừa hoàn thành tháng trước, thiết bị tự động đưa những tấm thép lớn lên dây chuyền sản xuất, sau đó khoảng 200 robot công nghiệp thực hiện công đoạn hàn để tạo thành thân xe hoàn chỉnh. Tiếp đó, máy quét 3D kiểm tra toàn bộ bề mặt thân xe nhằm phát hiện những vị trí không đáp ứng thông số kỹ thuật thiết kế.

Việc tự động hóa khâu kiểm tra thân xe cũng làm thay đổi vai trò của công nhân trong công đoạn sơn. Một ví dụ đáng chú ý là nhà máy Leipzig của hãng xe Đức Porsche, nơi sản xuất các mẫu Macan và Panamera. Hai robot sẽ chụp ảnh thân xe sau khi sơn trong khoảng 70 giây để hệ thống phân tích hình ảnh kiểm tra khoảng 100.000 bức nhằm phát hiện bụi bám trong lớp sơn và những lỗ nhỏ li ti. Vị trí và loại lỗi được hiển thị trên hình ảnh 3D của thân xe, giúp công nhân không còn phải tự tìm kiếm từng khu vực cần sửa chữa. Công nghệ tự động hóa mà Porsche sử dụng để kiểm tra bề mặt sơn cũng đang được Audi ứng dụng trong việc xử lý những khiếm khuyết còn sót lại sau công đoạn hàn thân xe.

Nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất của các hãng xe toàn cầu đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối tới các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, vốn sử dụng lợi thế giá bán cạnh tranh để mở rộng thị phần tại các thị trường.

Ở khâu sản xuất linh kiện, dư địa tiết kiệm chi phí đặc biệt lớn đối với pin, bộ phận chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành xe điện. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính các nhà máy sản xuất pin tại châu Âu có thể giảm khoảng một nửa khoảng cách về chi phí sản xuất cell pin so với Trung Quốc nếu tăng cường tự động hóa và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi.

Đối với các hãng xe, chi phí nhân công lắp ráp và chi phí mua pin thấp hơn sẽ tạo thêm dư địa giảm giá bán mà vẫn duy trì lợi nhuận trên mỗi chiếc xe điện phổ thông.

Cạnh tranh về giá được dự báo sẽ đặc biệt gay gắt tại châu Âu, thị trường chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu xe điện của Trung Quốc trong năm ngoái.

Tuy nhiên, nhu cầu tại các thị trường quốc tế vẫn chưa đủ để hấp thụ toàn bộ lượng xe xuất khẩu. Theo IEA, số lượng xe điện Trung Quốc xuất khẩu trong năm ngoái cao hơn hơn 25% so với lượng xe thực tế được tiêu thụ tại các thị trường nước ngoài.

Nếu lượng xe tồn kho ngày càng tăng, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải chịu thêm áp lực cung cấp nguồn lực tài chính cho hệ thống phân phối tại địa phương để triển khai các chương trình giảm giá.

Và khi mức giảm giá cần thiết để bảo vệ thị phần càng sâu, lợi nhuận từ xuất khẩu còn lại càng ít, thì chiến lược này sẽ chẳng thể giúp các hãng xe Trung Quốc bù đắp cho những khó khăn tại thị trường trong nước.