Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Theo Cục Thuế, các nền tảng dịch vụ thuế điện tử (như Cổng Dịch vụ công, eTax, eTax Mobile, iCanhan…) tiếp tục được nâng cấp, mở rộng để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các giao dịch trên môi trường số.

Tính từ đầu năm đến ngày 14/9/2026, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử của doanh nghiệp đã được tiếp nhận là 17.566.676 hồ sơ; số tài khoản thuế điện tử dành cho cá nhân đăng ký mới là 5.827.566 tài khoản; các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.957.741 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 1.026.494 tỷ đồng; số lượt sử dụng ứng dụng eTax Mobile 8.420.174; Số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 8.610.707 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 21.289 tỷ đồng; số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 22.138.494 hồ sơ.

(Ảnh minh họa)

Hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc và từ đầu năm đến ngày 14/9/2026 đã tiếp nhận, xử lý gần 9,3 tỷ hóa đơn, hình thành nguồn dữ liệu lớn phục vụ quản lý thuế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và nền tảng số được đẩy mạnh cả về thể chế, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ quan Thuế đã xây dựng và nâng cấp các hệ thống chuyên dụng, mở rộng thu thập dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài và các giao dịch điện tử. Trong năm 2026, số lượng Sàn gửi dữ liệu cung cấp thông tin đến cơ quan thuế là 196 sàn thương mại điện tử tương ứng với 531 lượt nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế đã xây dựng và mở rộng triển khai hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại…) nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính qua đó hỗ trợ tốt hơn cho việc phối hợp liên cơ quan và trao đổi dữ liệu một cách tích hợp hơn.

Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý thuế được xây dựng theo hướng tập trung, tích hợp và hiện đại. Dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu từ ngân hàng, thương mại điện tử và bên thứ ba từng bước được khai thác phục vụ phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý tuân thủ và điều hành thu ngân sách.

Về AI trong quản lý thuế, theo Cục Thuế, tháng 12/2025, Cục Thuế đã ra mắt trợ lý ảo Chatbot AI hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân hỏi đáp nghĩa vụ thuế của chính mình, theo đó Chatbot trả lời các câu hỏi của người nộp thuế về tình hình nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tình trạng xuất cảnh,…

Qua 9 tháng triển khai Cục Thuế ghi nhận trên 3 triệu câu hỏi (trung bình mỗi ngày có 12.000 câu hỏi), số lượt người nộp thuế hài lòng với câu trả lời đạt trên 80%. Tháng 7/2026 vừa qua Cục Thuế tiếp tục cho ra mắt trợ lý ảo AI hỗ trợ, hướng dẫn, dẫn dắt người nộp thuế là hộ cá nhân khai tờ khai 01/CNKD, qua chưa đầy 1 tháng triển khai đã có hơn 9.000 lượt người nộp thuế trải nghiệm kê khai.