Từ ngày 19 đến 21/11, ba triển lãm quốc tế về thời trang, sản phẩm mẹ và bé, trang trí nội thất sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Ba triển lãm quốc tế SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam 2026 sẽ cùng diễn ra từ ngày 19 - 21/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP Hồ Chí Minh) do Informa Markets Vietnam tổ chức.

Với tổng diện tích trưng bày 4.500 m², quy tụ 200 thương hiệu, chuỗi sự kiện mở ra không gian kết nối ba lĩnh vực giàu tiềm năng của ngành Lifestyle: Thời trang nội y, đồ mặc nhà và trang phục thể thao; sản phẩm dành cho mẹ và bé; cùng vật liệu và giải pháp trang trí không gian sống.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, chuỗi triển lãm hướng đến tạo ra những kết nối có giá trị thực tiễn, qua đó giúp nhà sản xuất tìm kiếm đối tác phân phối, thương hiệu tiếp cận khách hàng mới, nhà mua hàng khám phá nguồn cung và người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Chuỗi triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp nội y Việt bàn cách phát triển thương hiệu riêng. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý, hoạt động giao thương năm nay có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế, trong đó có Campuchia và Malaysia, cùng khoảng 50 cuộc hẹn kết nối doanh nghiệp dự kiến được sắp xếp trước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu tìm nguồn hàng, năng lực sản xuất và triển vọng hợp tác tại thị trường Việt Nam cũng như khu vực.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, tính tiện dụng, trải nghiệm cá nhân và giá trị sản phẩm, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã hay giá bán mà còn bằng khả năng thấu hiểu thị trường, đổi mới sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt. Đó cũng là định hướng xuyên suốt của chuỗi triển lãm Lifestyle 2026.

Tại SIUF Vietnam 2026, các doanh nghiệp trong ngành nội y, đồ ngủ và trang phục thể thao có thể tìm nguồn nguyên phụ liệu, tìm hiểu công nghệ và đánh giá năng lực của các đối tác sản xuất. CBME Vietnam 2026 kết nối các thương hiệu, nhà cung cấp và đơn vị phân phối với những gia đình có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm chăm sóc mẹ và trẻ nhỏ. HOMETEX Vietnam 2026 giới thiệu vật liệu và công nghệ dùng trong trang trí nội thất.

Hoạt động giao thương năm nay có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế, trong đó có Campuchia và Malaysia, cùng khoảng 50 cuộc hẹn kết nối doanh nghiệp. Ảnh tư liệu

Bên cạnh các gian trưng bày, chuỗi triển lãm có các cuộc gặp giao thương và hội thảo chuyên ngành để doanh nghiệp trao đổi về nguồn hàng, sản xuất và phân phối. Người tiêu dùng có thể trực tiếp xem, trải nghiệm sản phẩm và góp ý với các thương hiệu về những tính năng họ cần khi sử dụng hằng ngày.

Trong khuôn khổ triển lãm, sự kiện có trình diễn thời trang đến từ các thương hiệu Ninh Khương, MAYA và Ben&Todd. Tiếp đó, tọa đàm tại SIUF Vietnam sẽ bàn cách các doanh nghiệp nội y trong nước phát triển thương hiệu từ năng lực sản xuất hiện có. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), các nhà sản xuất, thương hiệu trong nước và doanh nghiệp công nghệ Tengfei Technology sẽ trao đổi về khả năng chủ động nguồn nguyên phụ liệu, ứng dụng công nghệ và tự phát triển sản phẩm.