Doanh nghiệp nói lý do KOS giảm sàn liên tiếp: Một số công ty chứng khoán yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm

Cổ phiếu KOS của CTCP KOSY (KOSY Group, HoSE: KOS) đang chịu áp lực bán mạnh trên thị trường chứng khoán khi ghi nhận 6 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21/9 đến 28/9.

Kết phiên 28/9, KOS đóng cửa tại 19.550 đồng/cổ phiếu, giảm 6,9% so với mức tham chiếu. So với mức 30.050 đồng/cổ phiếu tại phiên 21/9, thị giá KOS đã giảm khoảng 35%.

Đà giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường của KOSY thu hẹp từ khoảng 6.505 tỷ đồng xuống còn 4.232 tỷ đồng. Như vậy, hơn 2.273 tỷ đồng vốn hóa của doanh nghiệp đã bị cuốn khỏi thị trường chỉ trong chưa đầy một tuần giao dịch.

Diễn biến cổ phiếu KOS. Nguồn Trading View

KOSY nói gì về cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp?

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, KOSY đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp.

Theo KOSY, trong thời gian qua, một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức Hàn Quốc đã thực hiện điều chỉnh, giảm giá và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 2 ngày.

KOSY cho biết do thời gian xử lý gấp, doanh nghiệp chưa có đủ thời gian để chủ động phối hợp, thu xếp các phương án tài chính, xử lý tài sản và nguồn tiền liên quan một cách đồng bộ.

Việc nhiều công ty chứng khoán cùng thực hiện xử lý tài sản bảo đảm trong một thời điểm đã tạo áp lực cung lớn trên thị trường. Theo KOSY, lượng cổ phiếu KOS được đưa ra bán ở mức giá sàn liên tục, dẫn tới chuỗi giảm sàn của cổ phiếu.

Doanh nghiệp cho rằng diễn biến giá KOS trên thị trường hiện nay không phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các nguồn thu của công ty.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đã thông báo xử lý tài sản bảo đảm là cổ phiếu KOS do các cá nhân, tổ chức liên quan đến lãnh đạo KOSY nắm giữ.

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT KOSY, bị 3 công ty chứng khoán thông báo xử lý tổng cộng 521.200 cổ phiếu KOS.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT KOSY và là vợ ông Cường, cũng nằm trong diện bị xử lý tài sản bảo đảm. Trong đó, Capital thông báo bán 296.200 cổ phiếu, Finhay bán 49.800 cổ phiếu và PBSV bán 95.600 cổ phiếu.

Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Nguyễn Việt Cường, bị Chứng khoán Nhất Việt thông báo xử lý 353.600 cổ phiếu KOS.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường, có lượng cổ phiếu bị thông báo xử lý lớn nhất. Tổng cộng, 4 công ty chứng khoán gồm Finhay, PBSV, Nhất Việt và KIS đã thông báo xử lý hơn 1,81 triệu cổ phiếu KOS của tổ chức này.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc KOSY và em gái ông Cường, cũng bị Chứng khoán Capital thông báo bán giải chấp 309.400 cổ phiếu KOS kể từ ngày 22/9.

Tổng lượng cổ phiếu KOS nằm trong diện bị xử lý tài sản bảo đảm tại một số công ty chứng khoán lên tới gần 3,8 triệu đơn vị. KOSY cho rằng việc lượng cổ phiếu lớn bị đưa ra xử lý trong thời gian ngắn đã tạo áp lực đáng kể lên nguồn cung trên thị trường.

Trước diễn biến này, KOSY cho biết sẽ chủ động phối hợp với các công ty chứng khoán và tổ chức tín dụng để xây dựng phương án xử lý các khoản nghĩa vụ đến hạn; đồng thời tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo phương án đã thống nhất.

Lợi nhuận tăng, nhưng tiền mặt ở mức thấp

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, KOSY ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 722,6 tỷ đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng 7,53%, lên 626,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đạt 3,8 tỷ đồng, tăng mạnh 219% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án triển khai mở bán trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%, xuống còn 15,6 tỷ đồng nhờ cắt giảm một số khoản chi phí và tối ưu bộ máy hoạt động. Chi phí khác tăng 31,9%, lên 5,46 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất tại các dự án.

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của KOSY đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 20,67% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của KOSY sau soát xét.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của KOSY đạt hơn 5.078 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền hợp nhất chỉ còn gần 14 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,27% tổng tài sản.

Trong khi đó, hàng tồn kho lên tới khoảng 2.778 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng tài sản. Toàn bộ khoản này được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, dự án KOSY Hà Nam chiếm khoảng 892 tỷ đồng; KOSY Gia Sàng 11 khoảng 499 tỷ đồng; KOSY Lào Cai khoảng 442 tỷ đồng; Tiểu khu 16 khoảng 329 tỷ đồng; KOSY Bắc Giang khoảng 272 tỷ đồng và KOSY Sông Công khoảng 139 tỷ đồng.

Đây là những khoản mục có thời gian thu hồi vốn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ triển khai, hoàn thiện và bán hàng tại từng dự án.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, quyền sử dụng đất tại các dự án KOSY Lào Cai, KOSY Sông Công, KOSY Bắc Giang, KOSY Gia Sàng 11 và KOSY Hà Nam được thế chấp cho các khoản vay ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay được vốn hóa vào giá trị các dự án dở dang của KOSY là khoảng 41,2 tỷ đồng, giảm so với mức 45,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở phía nguồn vốn, KOSY đang duy trì quy mô nợ tương đối lớn so với lượng tiền mặt nắm giữ. Tại cuối tháng 6/2026, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 2.725 tỷ đồng, tăng 197 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng lên gần 227 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 70% so với đầu năm. Chi phí phải trả ngắn hạn đạt khoảng 207 tỷ đồng, tăng khoảng 35%. Ở chiều ngược lại, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm từ khoảng 1.042 tỷ đồng đầu năm xuống còn 878 tỷ đồng tại cuối tháng 6.