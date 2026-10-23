Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, tăng tốc sản xuất cuối năm

Giữ vững nhịp điệu sản xuất

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, các doanh nghiệp đối diện không ít khó khăn, thách thức. Giá nguyên liệu không ổn định, nguồn cung ứng đứt gãy cục bộ, chi phí logistics leo thang, áp lực duy trì lực lượng lao động ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thư, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Tuyên Quang LGG chia sẻ: Khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là tình trạng thiếu hụt đơn hàng, áp lực từ giá nguyên liệu biến động và chi phí vận chuyển tăng cao. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cũng như việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, công ty đã chủ động điều chỉnh phương án sản xuất linh hoạt theo thị trường. Cùng với việc tích cực tìm kiếm thị trường mới, công ty tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để khẳng định uy tín với các đối tác truyền thống.

Công nhân Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang tập trung sản xuất các đơn hàng xuất khẩu.

Nằm trong Khu Công nghiệp Long Bình An, nhà máy sản xuất chế biến gỗ của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang có diện tích trên 2 ha với quy mô 20.000 m3/năm, từ khi đi vào hoạt động, nhà máy luôn tạo việc làm cho gần 500 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Việc nhà máy mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại, tự động hóa cao đã góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp cả về quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm. Theo Báo cáo của công ty, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt trên 400 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng, bước vào những tháng cuối năm là thời điểm vàng để tăng tốc sản xuất, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cùng với triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật công ty đang tập trung nhân lực, đầu tư máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng đã ký kết.

Trước sức ép từ biến động giá nguyên, nhiên liệu, chi phí vận chuyển và những khó khăn của thị trường tiêu thụ. Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang chủ động rà soát hoạt động sản xuất, tìm giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành dây chuyền, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm và ổn định việc làm cho người lao động. Ông Tống Thanh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang, cho biết: Quý IV là thời điểm nước rút cho kế hoạch sản xuất cả năm của công ty, trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thực tế. Công ty sẽ đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, duy trì khách hàng truyền thống và bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Các giải pháp tập trung khơi thông rào cản vốn vay, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính, tối ưu hóa thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Trong cuộc họp về kịch bản tăng trưởng quý IV, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: Áp lực về những con số phần trăm không phải là gánh nặng, mà chính là biên độ của dư địa và cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khẳng định bản lĩnh, biến quyết tâm thành hành động thực chất. Mang theo tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, bước vào quý IV, giai đoạn nước rút với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, địa phương bám sát thực tiễn, xây dựng chi tiết từng phần việc, tập trung cao độ, làm việc với “200% công suất” và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trọng tâm hàng đầu là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và dự án ngoài ngân sách. Các cấp, các ngành cần lượng hóa kết quả qua hệ thống chỉ tiêu KPI cụ thể; tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vật liệu xây dựng và khoáng sản. Về công nghiệp, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án, sớm tham gia vào thị trường.

Cùng với nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, hiện nay, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung rà soát, đánh giá lại khả năng thực hiện kế hoạch của từng nhóm, ngành hàng. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục có những bứt phá mới.