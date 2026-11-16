Doanh nghiệp niêm yết điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận: Nơi giảm sâu, chỗ tăng gấp 8 lần

Nhiều doanh nghiệp hạ mục tiêu lợi nhuận

Thị trường chứng khoán ghi nhận làn sóng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp trong quý IV/2026. Đáng chú ý, không ít đơn vị phải thu hẹp mục tiêu lợi nhuận dù kết quả kinh doanh sau ba quý vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Một trong những trường hợp điều chỉnh đáng chú ý là CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, doanh nghiệp thông qua kế hoạch kinh doanh mới với doanh thu mục tiêu 39.057 tỷ đồng, giảm từ mức 48.660 tỷ đồng được thông qua hồi đầu năm. Doanh nghiệp nghiệp cũng đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi 2.828 tỷ đồng sang lỗ 6.270,5 tỷ đồng.

Tại CTCP Chứng khoán DSC (DSC), mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 được điều chỉnh từ 356 tỷ đồng xuống còn 152 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 57%. Doanh thu mục tiêu cũng giảm 14%, còn 640 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí dự kiến tăng gần 25%, lên 488 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land; TAL) cũng điều chỉnh giảm đáng kể các chỉ tiêu kinh doanh. Theo kế hoạch mới công bố ngày 11/11, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.811 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn khoảng 30% và 28% so với kế hoạch được cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Trước đó, đầu tháng 10, CTCP Gỗ An Cường (ACG) đã giảm mục tiêu doanh thu từ 5.300 tỷ đồng xuống 4.812 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 604 tỷ đồng xuống 550 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là sau 9 tháng, Gỗ An Cường vẫn ghi nhận doanh thu 3.551 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 19% so với cùng kỳ.

Nhóm ngân hàng cũng có động thái thu hẹp mục tiêu lợi nhuận. Ngày 10/11, Vietbank (VBB) thông thông báo việc giảm 400 tỷ đồng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026, xuống còn 1.700 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 19% so với kế hoạch ban đầu.

Lý giải về quyết định này, Vietbank cho biết trong bối cảnh mặt bằng chi phí vốn còn chịu nhiều áp lực, ngân hàng lựa chọn ưu tiên nguồn lực để giảm lãi suất cho vay và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng chấp nhận thu hẹp một phần biên lợi nhuận kỳ vọng trong ngắn hạn để hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Tương tự, SeABank (SSB) điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026, xuống còn 6.008 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh nhằm ưu tiên nguồn lực giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng, đồng thời chú trọng chất lượng tăng trưởng và quản trị rủi ro.

Doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận năm 2026. (Tấn Hiệp tổng hợp)

Dầu khí, phân bón tăng mạnh chỉ tiêu

Trái với nhóm doanh nghiệp phải hạ mục tiêu, nhiều đơn vị trong lĩnh vực dầu khí và phân bón lại nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận sau khi kết quả kinh doanh tích lũy vượt xa chỉ tiêu ban đầu.

Đầu tháng 11, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, gấp gần 8,6 lần. Mục tiêu doanh thu cũng được điều chỉnh từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của BSR đã đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, tương đương 134% kế hoạch mới. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm ngay trước khi bước vào quý cuối cùng.

Tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power; POW), kế hoạch lợi nhuận sau thuế cũng được nâng từ 1.124 tỷ đồng lên 4.973 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 4,4 lần mục tiêu ban đầu. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã ghi nhận lợi nhuận khoảng 6.899 tỷ đồng, vượt gần 39% kế hoạch mới.

Ở nhóm phân bón, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tăng 112,5%. Với lợi nhuận 9 tháng đạt 1.371 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 94,9% kế hoạch điều chỉnh.

Trong khi đó, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) nâng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 1.182 tỷ đồng lên 2.168 tỷ đồng, tương ứng tăng 83,4%. Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận doanh nghiệp đạt khoảng 2.285 tỷ đồng, vượt khoảng 5,4% mục tiêu mới.

Một số doanh nghiệp khác cũng có động thái nâng kế hoạch. Tại CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC), kế hoạch lợi nhuận sau thuế được nâng từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 10 tháng đã đạt 506,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh và cao hơn gần 29% kết quả thực hiện cả năm 2025.

Nhìn chung, việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị phải thu hẹp kỳ vọng lợi nhuận do áp lực chi phí vốn, hoạt động kinh doanh hoặc các khoản dự phòng, nhóm dầu khí và phân bón lại có thêm dư địa nâng mục tiêu nhờ kết quả tích lũy tích cực trong ba quý đầu năm.