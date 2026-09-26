Doanh nghiệp nhựa 11 năm tuổi trước ngày lên HOSE: Lợi nhuận tăng mạnh, nợ vay đi lên và cổ phiếu rời xa đỉnh

CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam (Eco Plastic, Mã: ECO) sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ ngày 2/10, sau khi kết thúc giao dịch trên UPCoM.

Gần 30 triệu cổ phiếu ECO được niêm yết, tương ứng vốn điều lệ gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 13.900 đồng/cp, biên độ dao động 20%. Với mức giá này, vốn hóa tham chiếu của doanh nghiệp vào khoảng 417 tỷ đồng.

Trước đó, ngày giao dịch cuối cùng của ECO trên UPCoM là 22/9 và HNX hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ngày 23/9 để chuyển sang HOSE.

Trên UPCoM, cổ phiếu ECO từng trải qua một nhịp tăng mạnh, từ vùng quanh 10.000 - 12.000 đồng/cp vào đầu năm 2025 lên gần 40.000 đồng/cp vào đầu 2026. Sau đó, thị giá liên tục đi xuống và đóng cửa phiên cuối cùng ở 14.600 đồng/cp, giảm hơn 60% so với vùng đỉnh.

Mức giá tham chiếu khi chuyển sang HOSE cũng thấp hơn khoảng 5% so với giá đóng cửa cuối cùng trên UPCoM. Thanh khoản bình quân qua một năm hiện khoảng 12.600 đơn vị mỗi phiên, thấp hơn hẳn giai đoạn chào UPCoM với những phiên khớp lệnh hàng trăm nghìn cổ phiếu.

Doanh nghiệp nhựa 11 năm tuổi, tăng vốn từ 6 tỷ lên gần 300 tỷ đồng

ECO thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Sau nhiều đợt tăng vốn, con số này lần lượt lên 20 tỷ đồng năm 2017, 50 tỷ đồng năm 2019, 100 tỷ đồng rồi 200 tỷ đồng trong năm 2022.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán thêm gần 10 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cp, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 300 tỷ đồng.

Hoạt động chính của ECO gồm sản xuất, xuất khẩu bao bì nhựa và kinh doanh thương mại hạt nhựa. Các sản phẩm bao bì gồm túi T-shirt, túi flat, túi die-cut và một số dòng túi phục vụ bán lẻ, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện.

Doanh nghiệp cho biết thị trường xuất khẩu bao bì tập trung tại châu Âu và Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu xuất khẩu đạt gần 112 tỷ đồng, chiếm khoảng 63% tổng doanh thu thuần và đóng góp hơn 77% lợi nhuận gộp.

Cơ cấu kinh doanh cũng đang dịch chuyển về phía sản xuất. Năm 2024, thương mại hạt nhựa chiếm 55% doanh thu, còn sản xuất chiếm 44,1%. Đến năm 2025, tỷ trọng sản xuất tăng lên 55%. Trong 6 tháng đầu năm nay, sản xuất đóng góp 67,8% doanh thu, trong khi thương mại còn 32,2%.

Chủ tịch HĐQT hiện là ông Nguyễn Văn Bình, nắm 6 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn. Vợ ông Bình là bà Nguyễn Thị Lương sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9%.

Lợi nhuận 6 tháng tăng hơn gấp đôi

Năm 2025, ECO ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 467,3 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,2 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với 2024.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu ghi nhận 178,5 tỷ đồng, bằng 38% năm trước, song lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 12,5 tỷ đồng, tương đương 95% cả 2025. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện lên 14,7%, so với 8,2% của cả năm 2025.

Theo bản cáo bạch, kết quả này đến từ các biện pháp cơ cấu hoạt động sản xuất, quy trình công nghệ, kiểm soát giá vốn và chi phí vận hành.

Ở chiều tài sản, tổng tài sản hợp nhất của ECO tăng từ 445,4 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 592 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026. Hàng tồn kho cũng tăng từ 84,6 tỷ đồng lên gần 142 tỷ đồng, trong đó nguyên liệu, vật liệu chiếm 118 tỷ đồng.

Nợ phải trả cùng thời điểm đạt khoảng 240 tỷ đồng, so với 206 tỷ đồng cuối năm ngoái. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 132 tỷ đồng, dài hạn 79 tỷ đồng, tổng cộng hơn 210 tỷ đồng. Một phần vốn vay được doanh nghiệp sử dụng cho dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa mới.

Ngoài hoạt động cốt lõi, ECO còn dành một phần vốn cho chứng khoán. Tại cuối tháng 6, giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh khoảng 27,5 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý khoảng 25,2 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng khoảng 2,3 tỷ đồng cho danh mục này.

Nhà máy 215 tỷ đồng và kế hoạch doanh thu 610 tỷ

Một trong những dự án lớn ECO đang triển khai là nhà máy sản xuất bao bì nhựa thông qua công ty con do doanh nghiệp sở hữu 98% vốn.

Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên, có tổng vốn đầu tư khoảng 215 tỷ đồng và công suất thiết kế 12.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Theo kế hoạch trong bản cáo bạch, dự án dự kiến đi vào vận hành chính thức từ đầu năm 2027.

Khi nhà máy vận hành ổn định, ECO kỳ vọng tổng công suất sản xuất có thể vượt 950 tấn/tháng. Doanh nghiệp cũng dự kiến nhà máy mới có thể đóng góp khoảng 35% tổng doanh thu và khoảng 20% tổng biên lợi nhuận trong năm 2027. Đây là các mục tiêu do doanh nghiệp đưa ra và phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện, vận hành nhà máy cũng như tình hình thị trường.

Quá trình mở rộng công suất diễn ra song song với việc tăng vốn. Trong gần 100 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán cổ phiếu đầu năm, ECO dự kiến sử dụng 70 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và 30 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đến thời điểm lập bản cáo bạch, doanh nghiệp đã giải ngân gần 79,8 tỷ đồng.

Cho cả năm 2026, ECO đặt mục tiêu doanh thu 610 tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm trước. Trong đó, doanh thu thương mại dự kiến đạt 250 tỷ đồng và mảng sản xuất 360 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,5% và 39,8%.

Với 178,5 tỷ đồng doanh thu sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được khoảng 29% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 12,5 tỷ đồng được ECO cho biết tương ứng gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm (25 tỷ đồng). Tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 dự kiến 6%.

Để phục vụ nửa cuối năm, doanh nghiệp liệt kê các đơn hàng và khách hàng dự kiến mang lại gần 45 tỷ đồng doanh thu mỗi tháng, với lợi nhuận gộp ước hơn 4 tỷ đồng/tháng. ECO đồng thời cho biết đang mở rộng thêm khách hàng, với doanh thu bổ sung kỳ vọng khoảng 12 - 15 tỷ đồng/tháng.

Như vậy, thời điểm chuyển từ UPCoM sang HOSE cũng trùng với giai đoạn Eco Plastic đang mở rộng quy mô tài sản và công suất sản xuất. Nhà máy mới, kế hoạch tăng doanh thu và sự cải thiện về lợi nhuận tạo thêm câu chuyện tăng trưởng cho doanh nghiệp, trong khi mức nợ vay cao hơn và tiến độ thực hiện kế hoạch năm là những biến số cần tiếp tục theo dõi.