Doanh nghiệp nhỏ và vừa trước thách thức vận hành ngày càng phức tạp

Kết quả mới nhất từ Báo cáo Dreamonomics của Mastercard cho thấy 74% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á – Thái Bình Dương lạc quan về triển vọng kinh doanh, trong khi 61% doanh nghiệp thường xuyên thử nghiệm các sáng kiến mới. Tuy nhiên, khả năng dự báo và tính ổn định vẫn là ưu tiên của 69% doanh nghiệp trong khu vực. Tỷ lệ này gần tương đương với mức 68% trên toàn cầu.

Càng ứng dụng nhiều công nghệ doanh nghiệp càng muốn tìm giải pháp tinh giản và đồng bộ hơn để quản lý vận hành.

Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, bài toán tăng trưởng không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ. Thách thức hiện nay là làm sao để vận hành đồng bộ hệ thống công cụ, phương thức thanh toán và các mối quan hệ tài chính ngày càng đa dạng và phức tạp, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định hiệu quả hơn thay vì chỉ nhanh hơn.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại châu Á – Thái Bình Dương hiện sử dụng trung bình 5 công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong số đó, 94% doanh nghiệp muốn sử dụng thêm ít nhất một công cụ mới, trong khi tỷ lệ này trên toàn cầu là 89%. Càng ứng dụng nhiều công nghệ, doanh nghiệp càng cần quản lý hiệu quả hơn. Ba trong bốn doanh nghiệp (74%) nhìn nhận các công cụ tích hợp là thiết yếu. Họ sẵn sàng ứng dụng công cụ số nhưng những công cụ này phải hỗ trợ việc ra quyết định hằng ngày.

Vấn đề này cũng phản ánh rõ trong hoạt động thanh toán. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường sử dụng trung bình 4 phương thức thanh toán cho các khoản chi phí doanh nghiệp như chuyển khoản qua ngân hàng điện tử (59%), thanh toán tức thời (55%), thẻ ghi nợ (52%) và thẻ tín dụng (47%). Nhiều lựa chọn thanh toán giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn nhưng việc quản lý đồng thời nhiều tài khoản và nguồn vốn có thể gây ảnh hưởng đến vận hành và làm chậm quá trình đối soát.

Tại Ấn Độ, kỳ vọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thay đổi nhanh chóng. Có tới 63% doanh nghiệp quan tâm đến thanh toán theo thời gian thực, cao hơn mức 51% trong khu vực. Bên cạnh đó, 45% sẵn sàng cân nhắc các giải pháp thanh toán số linh hoạt, còn 39% quan tâm đến thẻ doanh nghiệp kết hợp chức năng tín dụng và ghi nợ, đi kèm các tính năng kiểm soát.

Mastercard và City Union Bank (CUB) đang thí điểm giải pháp Mastercard One Credential tại Ấn Độ nhằm đáp ứng những nhu cầu này. Lần đầu tiên tại Ấn Độ, các nguồn thanh toán đủ điều kiện dành cho cá nhân và doanh nghiệp có thể được kết nối thông qua một thông tin xác thực duy nhất.

Được thiết kế cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Mastercard One Credential cho phép liên kết nhiều tài khoản thanh toán đủ điều kiện với một thẻ chính. Dựa trên các tùy chọn được thiết lập trước, chẳng hạn như giá trị giao dịch hoặc nhóm ngành hàng, hệ thống sẽ tự động lựa chọn nguồn tiền phù hợp cho từng giao dịch. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp này có thể giúp tách biệt chi tiêu cá nhân và chi tiêu phục vụ kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn tiền để thanh toán.