Cơ hội mở ra, khoảng cách năng lực vẫn còn

CEPA có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, tạo khuôn khổ mới thúc đẩy thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và UAE. Với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống logistics và vai trò trung tâm thương mại của UAE, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận một thị trường có sức mua đáng kể, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối để mở rộng hoạt động sang khu vực Trung Đông, Tây Á và châu Phi.

Tuy nhiên, cơ hội từ một hiệp định thương mại không tự động chuyển thành hợp đồng xuất khẩu. Để hưởng ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp phải xác định đúng mã hàng, nắm rõ lộ trình cắt giảm thuế, đáp ứng quy tắc xuất xứ và chuẩn bị chứng từ theo quy định. Muốn đưa hàng vào hệ thống phân phối UAE, doanh nghiệp còn phải tìm hiểu yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi nhãn, chứng nhận chuyên ngành, phương thức thanh toán và tập quán kinh doanh.

Đây là những yêu cầu không dễ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhất là những đơn vị mới tiếp cận thị trường quốc tế. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm và năng lực sản xuất nhưng chưa có bộ phận xuất nhập khẩu chuyên trách; thông tin thị trường chủ yếu thu thập từ các nguồn rời rạc; việc tìm kiếm, xác minh nhà nhập khẩu còn phụ thuộc vào quan hệ cá nhân hoặc các chuyến xúc tiến thương mại.

Khó khăn về vốn cũng là một rào cản đáng kể. Doanh nghiệp phải tính toán chi phí khảo sát thị trường, gửi mẫu, kiểm nghiệm, chứng nhận, điều chỉnh bao bì, nhãn hàng, tham gia hội chợ, thuê tư vấn pháp lý và vận chuyển. Trong khi đó, giao dịch xuất khẩu thường đòi hỏi thời gian đàm phán, thử nghiệm sản phẩm và xây dựng niềm tin trước khi có đơn hàng. Một doanh nghiệp quy mô nhỏ khó duy trì đội ngũ chuyên môn và nguồn lực tài chính trong suốt quá trình này.

Ngay cả khi có được đơn hàng đầu tiên, bài toán tiếp theo vẫn là khả năng duy trì sản lượng, chất lượng và thời gian giao hàng. Nhà nhập khẩu thường quan tâm đến tính ổn định của nguồn cung, khả năng truy xuất nguồn gốc, quy trình kiểm soát chất lượng và trách nhiệm khi phát sinh khiếu nại. Nếu không đáp ứng được, doanh nghiệp có thể mất cơ hội hợp tác lâu dài dù sản phẩm ban đầu có lợi thế về giá.

Như vậy, khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn và DNNVV không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ chuyên môn và mạng lưới đối tác. Nếu chính sách hỗ trợ chỉ tập trung vào các hoạt động quảng bá chung, hội thảo phổ biến cam kết hoặc những chương trình mà doanh nghiệp phải tự có đủ năng lực tham gia, nhóm doanh nghiệp cần hỗ trợ nhất có thể vẫn đứng ngoài cuộc.

Không thiếu chính sách, cần tổ chức hỗ trợ theo nhu cầu

Việt Nam đã có nền tảng chính sách hỗ trợ DNNVV. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, tạo cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn, đào tạo, công nghệ, thông tin và phát triển thị trường. Đây là những công cụ có thể được kết nối với nhu cầu tận dụng CEPA, thay vì xây dựng một hệ thống hỗ trợ hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, ngày 6/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026–2030. Chương trình đặt mục tiêu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế, từ tiếp cận thông tin, đào tạo, tư vấn, kết nối đối tác đến tham gia chuỗi cung ứng và thương mại số xuyên biên giới.

Theo định hướng của Chương trình, doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế, quản trị rủi ro, văn hóa kinh doanh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phương thức thanh toán xuyên biên giới. Chương trình cũng hướng tới kết nối doanh nghiệp với mạng lưới chuyên gia tư vấn, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ, nhà mua hàng và đối tác quốc tế. Đặc biệt, việc xây dựng nền tảng thông tin Vietnam GoGlobal Platform được kỳ vọng tạo kênh tập trung để doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu thị trường và các chương trình hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV, hộ kinh doanh giai đoạn 2026–2030, tạo thêm cơ sở để tăng cường tư vấn, phổ biến và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp.

Những chính sách này cho thấy cơ sở hỗ trợ đã được hình thành. Vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện sao cho doanh nghiệp biết mình thuộc diện nào, cần chuẩn bị hồ sơ gì, được hỗ trợ nội dung nào, cơ quan nào tiếp nhận và kết quả có thể nhận được là gì. Nếu doanh nghiệp phải tự tìm hiểu nhiều chương trình ở nhiều đầu mối khác nhau, chính sách dù có nhưng vẫn khó đi vào thực tế.

Một hướng cần ưu tiên là chuyển từ hỗ trợ theo hoạt động sang hỗ trợ theo nhu cầu và ngành hàng. Chẳng hạn, doanh nghiệp nông sản, thực phẩm cần được tư vấn sâu về yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận Halal đối với nhóm hàng thuộc diện áp dụng. Doanh nghiệp dệt may, da giày cần quan tâm đến tiêu chuẩn sản phẩm, trách nhiệm chuỗi cung ứng, yêu cầu của nhà mua hàng và khả năng chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Doanh nghiệp cơ khí, linh kiện cần được hỗ trợ xác định quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác UAE.

Cách làm này giúp hoạt động đào tạo không dừng ở việc giới thiệu chung về CEPA mà đi thẳng vào những vấn đề doanh nghiệp phải giải quyết khi xuất khẩu một mặt hàng cụ thể. Doanh nghiệp cần biết sản phẩm của mình có được hưởng ưu đãi thuế hay không, phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ nào, cần chuẩn bị chứng từ gì, cơ quan nào có thể hỗ trợ và chi phí dự kiến ra sao.

Ưu tiên tư vấn theo ngành hàng, dùng chung dịch vụ chuyên môn

Để DNNVV thực sự tận dụng được CEPA, cần thiết kế cơ chế hỗ trợ theo một lộ trình tương đối cụ thể, thay vì triển khai các hoạt động rời rạc.

Theo một số chuyên gia kinh tế, trước hết, cần có hoạt động đánh giá nhu cầu và phân nhóm doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp nào cũng có cùng mức độ sẵn sàng. Có doanh nghiệp đã xuất khẩu nhưng chưa từng giao dịch với UAE; có doanh nghiệp mới tìm hiểu thị trường; cũng có đơn vị đã có đối tác nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn hoặc thanh toán. Mỗi nhóm cần một gói tư vấn khác nhau. Doanh nghiệp mới cần được hướng dẫn từ khâu nghiên cứu thị trường, lựa chọn sản phẩm và xác định đối tác; doanh nghiệp đã có kinh nghiệm cần hỗ trợ chuyên sâu về quy tắc xuất xứ, hợp đồng, logistics, chứng nhận và xử lý tranh chấp.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phát triển các chương trình đào tạo ngắn, chuyên sâu và gắn với tình huống thực tế. Thay vì tổ chức một lớp học chung cho nhiều ngành hàng, cơ quan hỗ trợ có thể phối hợp với hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và doanh nghiệp xuất khẩu thành công để xây dựng từng chuyên đề. Nội dung cần thiết thực như cách đọc biểu thuế CEPA, lập hồ sơ chứng minh xuất xứ, kiểm tra độ tin cậy của nhà nhập khẩu, đàm phán điều kiện giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán an toàn và xử lý khi hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Ngoài ra, một số chuyên gia kinh tế nhận định, cần mở rộng cơ chế dùng chung dịch vụ chuyên môn. Đây là giải pháp phù hợp với hạn chế về nguồn lực của DNNVV. Thay vì mỗi doanh nghiệp phải tuyển riêng chuyên gia pháp lý, chuyên viên xuất nhập khẩu, nhân sự nghiên cứu thị trường hoặc đầu tư hệ thống kiểm nghiệm, chứng nhận, các hiệp hội và tổ chức hỗ trợ có thể xây dựng mạng lưới chuyên gia, đơn vị cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý. Doanh nghiệp có thể tiếp cận theo từng vụ việc, từng đơn hàng hoặc từng giai đoạn thâm nhập thị trường.

Những dịch vụ có thể ưu tiên gồm tư vấn mã HS và quy tắc xuất xứ, rà soát hợp đồng ngoại thương, xác minh đối tác, tư vấn tiêu chuẩn và chứng nhận, thiết kế nhãn hàng, dịch thuật tài liệu, tư vấn sở hữu trí tuệ, logistics và thanh toán quốc tế. Cùng với đó, cần có danh sách tổ chức tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận có năng lực và phạm vi hoạt động rõ ràng để doanh nghiệp lựa chọn, hạn chế rủi ro sử dụng dịch vụ không phù hợp.

Một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, hoạt động kết nối cần được tổ chức theo hướng có chọn lọc. Hội chợ, đoàn giao thương và hội nghị kết nối chỉ thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp được chuẩn bị trước về hồ sơ năng lực, mẫu sản phẩm, giá chào hàng, tiêu chuẩn chất lượng và phương án giao dịch. Cơ quan xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại UAE có thể phối hợp với hiệp hội ngành hàng để xác định nhóm nhà nhập khẩu phù hợp, hỗ trợ xác minh thông tin và tổ chức các cuộc gặp B2B theo nhu cầu cụ thể. Sau sự kiện, cần có cơ chế theo dõi quá trình đàm phán, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc và đánh giá kết quả kết nối.

Một yêu cầu khác là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính. Các chương trình hỗ trợ hiện hành cần được hướng dẫn rõ về điều kiện, phạm vi và thủ tục thụ hưởng, nhất là những khoản chi phí liên quan đến tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực. Về lâu dài, cần nghiên cứu cơ chế kết nối DNNVV với ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và các chương trình bảo lãnh phù hợp để giảm áp lực vốn lưu động khi thực hiện đơn hàng quốc tế. Việc hỗ trợ cần có điều kiện, gắn với phương án kinh doanh, năng lực thực hiện và mức độ rủi ro, tránh dàn trải hoặc tạo tâm lý trông chờ ngân sách.

Đáng lưu ý, hỗ trợ DNNVV không có nghĩa là cấp kinh phí đồng loạt cho mọi doanh nghiệp. Cần ưu tiên những đơn vị có sản phẩm phù hợp, có khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và có kế hoạch xuất khẩu khả thi. Ngân sách nhà nước nên tập trung vào những chi phí giúp doanh nghiệp vượt qua điểm nghẽn ban đầu, tạo hiệu ứng lan tỏa và khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư thêm nguồn lực của mình.

Đo hiệu quả bằng năng lực và đơn hàng thực tế

Một trong những hạn chế của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp là kết quả đôi khi được phản ánh chủ yếu bằng số hội nghị, lớp tập huấn, lượt doanh nghiệp tham dự hoặc số gian hàng được tổ chức. Những chỉ số này cần thiết nhưng chưa đủ để đánh giá chính sách có giúp doanh nghiệp tận dụng được CEPA hay không.

Với DNNVV, cần quan tâm đến những kết quả cụ thể hơn: bao nhiêu doanh nghiệp được tư vấn chuyên sâu về thị trường UAE; bao nhiêu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xuất xứ; bao nhiêu sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu; bao nhiêu doanh nghiệp được kết nối với nhà nhập khẩu đã xác minh; có bao nhiêu cuộc đàm phán tiếp tục sau xúc tiến; bao nhiêu đơn hàng được ký kết và duy trì qua các kỳ giao dịch.

Việc theo dõi cần được thực hiện sau hỗ trợ, bởi một cuộc gặp với nhà nhập khẩu chưa đồng nghĩa với hợp đồng, còn một hợp đồng đầu tiên cũng chưa bảo đảm khả năng xuất khẩu bền vững. Cơ quan triển khai cần có cơ chế tiếp nhận phản hồi, nhận diện những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và điều chỉnh nội dung hỗ trợ theo thực tế từng ngành hàng.

Thực tế, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thuộc Bộ Công Thương đã triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng ấn phẩm đề xuất các biện pháp hỗ trợ DNNVV tận dụng CEPA. Tại hội thảo tham vấn ngày 13/11/2026, nhóm nghiên cứu tập trung rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, SPS, TBT, tiêu chuẩn Halal và quy định ghi nhãn hàng hóa. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý, bởi việc chuyển các cam kết trong Hiệp định thành tài liệu hướng dẫn cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp dễ nhận diện cơ hội và yêu cầu phải đáp ứng.

Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn chỉ là bước khởi đầu. Điều doanh nghiệp cần hơn là một hệ thống hỗ trợ có khả năng đồng hành từ lúc tìm hiểu thị trường đến khi hoàn tất giao dịch và duy trì quan hệ với nhà nhập khẩu. Trong đó, Bộ Công Thương cần phát huy vai trò điều phối thông tin và chương trình hỗ trợ; các đơn vị xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại UAE, địa phương, hiệp hội ngành hàng và tổ chức tư vấn cần phối hợp theo chức năng, tránh để doanh nghiệp phải tự kết nối nhiều đầu mối.

CEPA mở ra cơ hội mới, nhưng mức độ thụ hưởng cơ hội phụ thuộc rất lớn vào năng lực của từng doanh nghiệp và chất lượng hệ thống hỗ trợ. Một chính sách hội nhập hiệu quả không chỉ tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xuất khẩu, mà còn phải giúp những đơn vị quy mô nhỏ từng bước tham gia thị trường quốc tế.

Không để CEPA chỉ trở thành lợi thế của những doanh nghiệp đã có sẵn vốn, nhân lực và kinh nghiệm quốc tế vì thế không đơn thuần là yêu cầu về tính bao trùm của chính sách. Đó còn là điều kiện để mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, đa dạng hóa chủ thể hưởng lợi từ hội nhập và tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn của hàng hóa Việt Nam.