Doanh nghiệp nhỏ và vừa thêm cơ hội vay vốn từ kết nối số

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phối hợp với Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) và CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Thiên Minh (Thiên Minh Rating) tổ chức hội nghị triển khai chương trình “Tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng số” với chủ đề "Kết nối - Số hoá - Linh hoạt".

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cùng các đại biểu chúc mừng sự hợp tác ba bên.

Tại hội nghị, ba đơn vị giới thiệu dự án hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên nền tảng số, với sự kết hợp thế mạnh của từng bên. VINASME đảm nhận vai trò kết nối, giới thiệu doanh nghiệp có nhu cầu vốn; Thiên Minh Rating triển khai nền tảng OmniHub để xác thực thông tin, ký kết điện tử, chuẩn hóa hồ sơ tài chính và đánh giá tín nhiệm độc lập. Trên cơ sở hồ sơ được xác thực, HDBank thực hiện thẩm định và xem xét cấp tín dụng.

Các sản phẩm dành cho DNNVV gồm cho vay tín chấp, cho vay tín chấp đối với khách hàng thân thiết và thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ngoài ra, HDBank còn cung cấp các sản phẩm chuyên biệt như tài trợ nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý hàng tiêu dùng nhanh và thẻ tín dụng xăng dầu.

Theo mô hình này, dữ liệu doanh nghiệp chỉ được chia sẻ khi có sự đồng thuận. Quy trình kết nối từ giới thiệu khách hàng, xác thực thông tin, chuẩn hóa hồ sơ đến thẩm định và giải ngân được thực hiện trên nền tảng số, giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi tiếp cận ngân hàng, đồng thời cung cấp thêm thông tin làm cơ sở phục vụ đánh giá tín dụng.

Chuyển từ đánh giá tài sản sang năng lực và dòng tiền

Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME cho rằng, giải quyết bài toán vốn là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thúc đẩy kinh tế tư nhân và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Thân, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có đơn hàng, thị trường, phương án kinh doanh và khả năng tạo dòng tiền nhưng vẫn khó tiếp cận vốn ngân hàng. Rào cản này càng lớn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hộ kinh doanh đang chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Trong khi đó, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn tín dụng. Vì vậy, cần có phương thức kết nối hiệu quả hơn giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp với khả năng cung ứng vốn của các tổ chức tài chính.

“Điều quan trọng là phải chuyển dần từ tư duy đánh giá doanh nghiệp chủ yếu thông qua tài sản bảo đảm sang đánh giá toàn diện hơn về năng lực kinh doanh, dòng tiền và khả năng trả nợ”, Chủ tịch VINASME nhấn mạnh.

Ông Thân cho rằng, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và định danh điện tử có thể hỗ trợ đánh giá năng lực tài chính, xếp hạng tín nhiệm, nhận diện rủi ro và rút ngắn thời gian thẩm định. Đây cũng là cơ sở để triển khai các giải pháp tài trợ vốn nhanh, hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank, cho biết nền tảng số sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hồ sơ, minh bạch thông tin và kết nối với ngân hàng thuận tiện, chủ động hơn. Với ngân hàng, dữ liệu được xác thực sẽ bổ sung thông tin cho quá trình thẩm định, giúp hiểu rõ hơn nhu cầu và năng lực của từng khách hàng.

Ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank.

HDBank định hướng mở rộng tiếp cận doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc thông qua mạng lưới hội viên VINASME, kết hợp nền tảng công nghệ và dữ liệu của Thiên Minh Rating. Trong giai đoạn đầu, các bên sẽ theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình.

Ông Dương Dũng Triều - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Thiên Minh cho rằng, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa quy trình lên môi trường số mà còn là kết nối dữ liệu, giảm chi phí giao dịch và tạo dựng niềm tin giữa các bên.

“Chúng tôi không xem đây là một sản phẩm công nghệ hay một chương trình hợp tác ngắn hạn. Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng một nền tảng cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ Việt Nam, giúp các doanh nghiệp được đánh giá khách quan, tiếp cận vốn thuận lợi hơn và mở rộng cơ hội phát triển”, ông Triều chia sẻ.

Minh bạch dữ liệu nhưng không hạ chuẩn tín dụng

Đông đảo đại diện cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Ghi nhận sáng kiến hợp tác của các đơn vị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Cảnh, để các mô hình tài trợ vốn trên nền tảng số phát huy hiệu quả, ngân hàng cần khai thác dữ liệu hợp pháp, có sự đồng ý của khách hàng và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Việc đổi mới phương thức thẩm định không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn cấp tín dụng. Quyết định cho vay vẫn phải căn cứ vào năng lực tài chính, phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng trả nợ và yêu cầu quản trị rủi ro.

Phó Thống đốc đề nghị các doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị tài chính, ghi nhận đầy đủ các giao dịch kinh tế và sử dụng tài khoản, phương thức thanh toán chính thức. Việc quản lý tốt dòng tiền không chỉ giúp ngân hàng có cơ sở đánh giá khả năng trả nợ mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và mở rộng các kênh huy động vốn.

Ông Cảnh cũng đề nghị VINASME tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, dữ liệu; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nền tảng số, chuẩn hóa thông tin tài chính và xây dựng hồ sơ tín dụng chất lượng.

Theo Phó Thống đốc, việc kết hợp mô hình tài trợ vốn trên nền tảng số với phương thức thẩm định dựa trên dòng tiền sẽ mở rộng cơ hội vay vốn cho những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có phương án kinh doanh khả thi nhưng còn hạn chế về tài sản bảo đảm. Các bên cần phối hợp triển khai thực chất, thường xuyên đánh giá kết quả và tháo gỡ vướng mắc để từng bước nhân rộng mô hình.