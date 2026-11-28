Quang cảnh hội nghị

Mở rộng không gian phát triển, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nội

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Sở Tài chính thành phố Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức hội nghị đối thoại “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội, cho biết, trong hai quý đầu năm, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9%; đến hết quý III, mức tăng trưởng đạt 10,2%. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố kiên định mục tiêu báo cáo Trung ương, phấn đấu giữ mức tăng trưởng 11% trong năm 2026.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652.000 tỷ đồng, vượt 0,13% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 118.200 tỷ đồng, góp phần phát huy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn nhà nước, mở rộng không gian phát triển và thu hút thêm các nguồn lực xã hội.

Dù kinh tế duy trì đà tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình phục hồi và mở rộng hoạt động. Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, hơn 60% doanh nghiệp phản ánh tìm kiếm khách hàng là khó khăn lớn nhất hiện nay.

Một trong những nguyên nhân là môi trường chính sách còn thiếu ổn định và khó dự báo, khiến doanh nghiệp gặp trở ngại khi xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn. Trong khi đó, năng lực đổi mới sáng tạo và quản trị vẫn là những mắt xích yếu. Chỉ khoảng 5% doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), gần 9% có đổi mới sản phẩm.

Ngoài ra, DNNVV phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất định từ môi trường quốc tế; chính sách, pháp luật thay đổi nhanh và thiếu nhất quán; khó tiếp cận đất đai, mặt bằng, vốn và công nghệ. Chi phí kinh doanh tăng cao, thị trường đầu vào, đầu ra và chuỗi giá trị biến động cũng tạo thêm áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những hạn chế nội tại tiếp tục làm suy giảm sức chống chịu của doanh nghiệp. Tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất và sức cạnh tranh còn hạn chế, liên kết lỏng lẻo với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn và các chuỗi cung ứng khiến nhiều DNNVV khó mở rộng quy mô, nâng cấp hoạt động.

Bức tranh doanh nghiệp tại Hà Nội trong 10 tháng năm 2026 cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa thành lập mới, quay trở lại hoạt động và rút lui khỏi thị trường.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch Thường trực HANOISME cho biết, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ; vốn đăng ký mới đạt 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%. Gần 11.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32%.

Tuy nhiên, trong cùng kỳ, khoảng 27.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,7%; 12.600 doanh nghiệp giải thể, tăng 59,2%. Những con số này cho thấy sức ép lớn đối với khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính và năng lực quản trị còn hạn chế.

Theo ông Mạc Quốc Anh, thực tế trên đặt ra yêu cầu chính sách hỗ trợ phải đồng thời hướng tới hai mục tiêu: tạo điều kiện để doanh nghiệp quay trở lại thị trường và nâng cao khả năng duy trì hoạt động ổn định, bền vững.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, ông Mạc Quốc Anh kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế tư vấn tài chính, bảo lãnh và kết nối tín dụng; thống nhất hồ sơ, điều kiện và quy trình nghiệm thu dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu về DNNVV có khả năng đối chiếu theo địa phương, quy mô và ngành nghề, làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực thi chính sách.

Đối với Hà Nội, Hiệp hội đề xuất xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2027 với danh mục dịch vụ, đầu mối thực hiện, tiến độ và kinh phí cụ thể. Thành phố nên lựa chọn những nhóm doanh nghiệp có nhu cầu thực tế để triển khai thí điểm, ưu tiên doanh nghiệp đang khôi phục hoạt động, mở rộng thị trường và cải thiện năng lực vận hành.

Chủ động chuyển đổi để nâng sức cạnh tranh

Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, năng lực thích ứng và chủ động đổi mới của doanh nghiệp được xác định là yếu tố quyết định khả năng vượt qua khó khăn. Theo TS. Cấn Văn Lực, DNNVV cần chủ động tận dụng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí và lãi suất; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tinh giản quy trình và tiết giảm chi phí hoạt động.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần triển khai hiệu quả “bộ tứ chuyển đổi”, gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi lao động. Đây không chỉ là yêu cầu để thích ứng với xu hướng phát triển mới, mà còn là điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm và dịch vụ; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), chủ động tham gia thị trường carbon. Việc đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản lý rủi ro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu trong quản trị cũng cần được đẩy mạnh.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng tính minh bạch về xuất xứ hàng hóa, nguyên phụ liệu và sở hữu trí tuệ. Khi các tiêu chuẩn về nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng ngày càng được coi trọng, minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin với đối tác, nâng khả năng tham gia mạng lưới sản xuất trong nước và quốc tế.

Theo ông Lực, doanh nghiệp cũng cần nâng cao tính tự chủ, khai thác tốt hơn thị trường nội địa để giảm phụ thuộc vào một số thị trường hoặc nguồn cung nhất định. Đây là cơ sở để củng cố sức chống chịu trước biến động bên ngoài, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Từ góc độ xúc tiến đầu tư, những giải pháp này cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Khi chính sách hỗ trợ đi vào thực chất, các dự án đầu tư lớn tạo được cơ hội cho doanh nghiệp nội và bản thân doanh nghiệp chủ động nâng cấp năng lực, Hà Nội sẽ có thêm điều kiện hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh có tính liên kết cao hơn.

Với mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, việc mở rộng không gian phát triển thông qua đầu tư công và thu hút FDI cần song hành với nâng cao năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước. Trong đó, DNNVV không chỉ cần được hỗ trợ để tồn tại và phục hồi, mà còn phải có cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp thực chất hơn cho tăng trưởng và phát triển bền vững của Thủ đô.