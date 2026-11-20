Các địa phương có trách nhiệm công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng và giá thuê trước, sau hỗ trợ, bảo đảm minh bạch trong thực hiện chính sách.

Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, với 485/485 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khấu trừ trực tiếp tiền hỗ trợ vào khoản thuê mặt bằng

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí, đồng thời làm rõ thời điểm áp dụng khi xét hỗ trợ.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, các tiêu chí trong dự thảo Luật đã được rà soát trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, bảo đảm tính khả thi, ổn định và dễ áp dụng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Việc xác định đối tượng được thực hiện trên cơ sở khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác, đồng thời không đặt thêm tiêu chí trái với quy định của Luật.

Về chính sách thuế, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc hỗ trợ tại dự thảo Luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự thảo Luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ; đồng thời rà soát quy định để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ; đồng thời khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, quy định này nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp.

Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành các nội dung về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ xác định giá thuê, trình tự hoàn trả cũng như trách nhiệm công khai, quản lý và kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Làm rõ cơ chế dành gói thầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về mua sắm công và phát triển thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ theo quy định hoặc trường hợp cơ quan, tổ chức không có gói thầu có giá trị dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp sáng 20/11

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 12 của dự thảo Luật theo hướng loại trừ các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, bảo đảm không trái với các cam kết điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chính phủ sẽ tiếp tục quy định cụ thể phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, trách nhiệm công khai kết quả thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiểm tra và xử lý việc chia nhỏ gói thầu, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đấu thầu.

485/485 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển hệ thống phân phối cũng được rà soát, hoàn thiện theo hướng không trùng lặp và chỉ quy định khung chính sách tại Luật. Nội dung cụ thể, điều kiện và mức hỗ trợ sẽ tiếp tục được Chính phủ quy định chi tiết phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, dự thảo Luật đã quy định rõ thời hạn áp dụng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các quy định chuyển tiếp được hoàn thiện nhằm bảo đảm đồng bộ với Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, tránh tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ.

Các chương trình, dự án hỗ trợ đang triển khai tiếp tục được thực hiện, không ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.