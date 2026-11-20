Quốc hội Khóa XVI

Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,19% tổng số đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: QH

Miễn thuế 3 năm

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về chính sách thuế, Luật quy định việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có việc miễn thuế trong 3 năm đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Chính sách hỗ trợ cần tạo động lực cho doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo hài hòa giữa hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo cân đối ngân sách.

Theo tính toán, sau 1 năm triển khai chính sách miễn thuế 3 năm kể từ ngày thành lập, ngân sách đã hỗ trợ gần 10.000 tỷ đồng.

Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh, Luật quy định chính sách hỗ trợ DNNVV thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo phương án Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý, mức hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền thuê mặt bằng trong 5 năm đầu, với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và việc triển khai gắn với khả năng cân đối ngân sách, điều kiện thực tế tại địa phương.

Chính sách được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, có thêm điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh: QH

Hỗ trợ tham gia mua sắm công

Về hỗ trợ tham gia mua sắm công, Luật hướng tới tạo điều kiện để DNNVV tiếp cận các gói thầu mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó mở rộng thị trường và tăng cơ hội trở thành nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công.

Theo đó, Luật quy định gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến tháng 3/2026, tổng số gói thầu hàng hóa và xây lắp có giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng mà DNNVV trúng thầu đạt hơn 25.900 gói thầu, chiếm hơn 95%.

Số DNNVV trúng thầu là hơn 12.000 doanh nghiệp. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 125.000 tỷ đồng.

Chính phủ đánh giá đây là chính sách có hiệu quả rõ rệt sau khi Nghị quyết 198/2025/QH15 có hiệu lực. Do đó, Chính phủ đề nghị tiếp tục duy trì.

Trước khi bắt đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Đợt 2 của kỳ họp diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi tới các đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc tình cảm trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

“Xin bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc trước sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ ngành giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ trọn ngọn lửa đam mê và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu.