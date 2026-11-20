Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí, đồng thời làm rõ việc áp dụng tại thời điểm xét hỗ trợ.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo luật đã được rà soát nhằm bảo đảm tính khả thi, ổn định và thuận tiện khi áp dụng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định tại nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Việc xác định đối tượng hỗ trợ sẽ dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác, đồng thời không bổ sung tiêu chí trái với quy định của luật.

Về chính sách thuế, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định các nguyên tắc hỗ trợ tại dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế.

Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan, cùng được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này.

Việc điều chỉnh nhằm vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự thảo luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ; đồng thời rà soát các quy định để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chính sách hỗ trợ, dự thảo luật đã được chỉnh lý, bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ; khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán.

Các quy định này nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp.

Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Về mua sắm công và phát triển thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ theo quy định hoặc không có gói thầu trị giá dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ cũng chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 12 của dự thảo luật theo hướng loại trừ các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, bảo đảm không trái với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, trách nhiệm công khai kết quả thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiểm tra và xử lý việc chia nhỏ gói thầu, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đấu thầu.

Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển hệ thống phân phối, Chính phủ đã rà soát, hoàn thiện theo hướng tránh trùng lặp, chỉ quy định khung chính sách tại luật. Nội dung cụ thể, điều kiện và mức hỗ trợ sẽ được quy định chi tiết phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, dự thảo luật đã làm rõ thời hạn áp dụng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Các quy định chuyển tiếp cũng được hoàn thiện nhằm bảo đảm đồng bộ với Nghị quyết số 198 năm 2025 của Quốc hội, không tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ; đồng thời bảo đảm các chương trình, dự án hỗ trợ đang triển khai được tiếp tục thực hiện, không ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.