Vẫn còn những hạn chế

Trong chuyến khảo sát tại Đà Lạt, một doanh nghiệp rượu vang của Ý được giới thiệu 10 nhà sản xuất chai thủy tinh tại Việt Nam. Cuối cùng, hãng vẫn chưa chọn được nhà cung cấp. Họ cần loại chai đạt yêu cầu về độ thẩm thấu, lại phải chịu được va đập khi chở rượu đi xa.

Các diễn giả tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

"Đây là hình cái chai, chứ không phải cái chai", ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, kể lại lời nhận xét của đối tác tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức chiều 27/11, khi các đại biểu bàn cách đưa hàng Việt vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Hiếu, nhiều nhà sản xuất trong nước thường mang sản phẩm mình đang làm đi chào hàng khi còn biết khá ít về yêu cầu của khách. Phía mua lại có những tính toán riêng. Họ đã có nhà cung cấp quen, biết rõ chất lượng từng lô hàng và thời gian giao nhận. Muốn thuyết phục họ đổi đối tác, doanh nghiệp Việt phải trả lời được những câu hỏi cụ thể, như chiếc chai sẽ ra sao sau một hành trình dài.

Lũy kế đến cuối tháng 10, vốn FDI vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt khoảng 4,17 tỷ USD. Từ con số ấy, người làm linh kiện hay chủ một xưởng bao bì vẫn khó biết nhà máy nào sắp cần đến sản phẩm của mình. Ông Hiếu cho biết, thành phố dự kiến hỏi nhà đầu tư ngay trong các buổi làm việc đầu tiên về những mặt hàng họ cần mua, quy cách ra sao, khâu nào có thể tìm đối tác trong nước. Sở Tài chính sẽ công khai các thông tin này để doanh nghiệp xem trước khi chào hàng.

Trong khi đó, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đề xuất bắt tay lập danh mục mua hàng theo từng ngành trong năm 2027. Khi biết cụ thể bên mua đang tìm gì, hiệp hội mới có thể mời đúng doanh nghiệp đến gặp. Cũng từ danh mục đó, một cơ sở sản xuất có thể nhận ra mình chỉ còn thiếu một chứng nhận kỹ thuật, hay phải tính đến chuyện thay máy mới làm nổi đơn hàng.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE, lưu ý thêm về cách tính kết quả sau những cuộc kết nối. Chẳng hạn, một tập đoàn nước ngoài mua linh kiện sản xuất ngay tại Việt Nam, song bên bán lại là công ty vệ tinh nước ngoài theo họ vào đây mở xưởng. Tỷ lệ nội địa hóa có tăng, còn phần việc dành cho doanh nghiệp Việt có thể vẫn như cũ. Vì vậy, khi xem xét ưu đãi cho nhà đầu tư, ông Tuấn đề nghị tính cả giá trị hàng hóa mà họ thực sự mua của nhà cung cấp Việt Nam.

Đơn hàng là 'chìa khóa'

Tìm được khách mới chỉ giải quyết được chuyện đầu ra. Trước ngày giao hàng, doanh nghiệp phải có tiền mua vật liệu, trả công thợ, đôi khi phải sắm thêm thiết bị. Từ thực tế hội viên, GS.TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết, khó khăn về dòng tiền đã khiến một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động.

GS.TS Quốc Anh dẫn trường hợp doanh nghiệp phải vay với lãi suất 15 - 16% một năm. Ở mức ấy, theo ông, ngay cả đơn vị làm ăn khá cũng khó có lãi. Hiệp hội đề nghị ngân hàng xem xét cho vay dựa nhiều hơn vào doanh thu, dòng tiền của doanh nghiệp, nhất là với những cơ sở ít tài sản thế chấp.

Bàn về cách giảm gánh lãi vay, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, nhắc tới một khoản vốn vốn dĩ đã là của doanh nghiệp, đó là tiền chờ hoàn thuế. Chừng nào khoản tiền ấy còn chưa về tài khoản, cơ sở sản xuất vẫn phải lo lương tháng này, tiền mua nguyên liệu cho lô hàng tới. Nếu tiền mặt đã cạn, họ phải vay bù. Theo ông Lực, giải quyết hoàn thuế sớm giúp doanh nghiệp bớt được khoản lãi này ngay cả khi ngân hàng chưa hạ lãi suất.

Chuyện tương tự xảy ra ở một công trình chậm thanh toán. Phía sau nhà thầu còn có người bán cát, đá, có đơn vị vận tải đã giao xong những chuyến hàng. Dự án đình trệ càng lâu, các khoản phải thu càng khó đòi đúng hẹn. Vì thế, trong những việc cần làm để giảm áp lực vốn, ông Lực đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các dự án tồn đọng. Với một nhà cung cấp nhỏ, tiền của lô hàng trước về đúng hẹn đã có thể đủ để làm tiếp lô sau.

Riêng với doanh nghiệp cần đổi máy để đạt chuẩn bên mua, ông Lực gợi ý cân nhắc thuê tài chính. Trả tiền thiết bị theo kỳ, chủ xưởng còn giữ được một phần vốn để mua vật tư và vận hành máy. Theo số liệu ông dẫn, dư nợ cho thuê tài chính tại Việt Nam đạt gần 100.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,5% tổng dư nợ tín dụng. Kênh vốn này vẫn còn ít được doanh nghiệp sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, thành phố đang nghiên cứu kết nối ngân hàng cho vay theo đơn hàng dự kiến. Với doanh nghiệp ít tài sản thế chấp, đề xuất này đáng chú ý ở một điểm rất cụ thể. Khi đối tác đã sẵn sàng mua, nhà sản xuất có thể mang chính đơn hàng ấy tới ngân hàng để bàn khoản vay mua vật liệu, làm hàng và giao đúng hẹn.