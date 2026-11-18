Doanh nghiệp nhỏ trước rủi ro trên không gian số
Chuyển đổi số mở ra cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng cũng khiến doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Làm thế nào để nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những nguy cơ này đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-nho-truoc-rui-ro-tren-khong-gian-so-24626111809340796.htm