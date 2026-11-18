VN-Index có thể hướng tới mốc 2.000 điểm trong năm 2027. Nhưng khi thị trường đi lên, cổ phiếu nào mới đáng mua? Theo các chuyên gia, cơ hội không chỉ nằm ở ngành tăng trưởng, mà còn ở việc nhận ra đâu là cổ phiếu thực sự hấp dẫn, đâu chỉ là một mức giá vừa giảm sâu.