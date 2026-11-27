Tại "Hội nghị đối thoại nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa – thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô" do Sở Tài chính Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội HanoiSME tổ chức ngày 27/11, PGS.TS Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Hà Nội cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công với 118.200 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị.

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030 và từ 11% trở lên trong giai đoạn 2031 - 2035. Đến năm 2035, quy mô GRDP của Hà Nội đạt khoảng 200 tỷ USD.

Theo ông Hiếu, những mục tiêu này đòi hỏi thành phố phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực, trong đó nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư là một trong những giải pháp cụ thể hóa các chủ trương phát triển kinh tế Thủ đô.

PGS.TS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Tăng trưởng kinh tế và sự phân hóa trong cộng đồng doanh nghiệp

Phân tích triển vọng kinh tế Hà Nội, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho biết, địa phương hiện đứng thứ hai cả nước về quy mô kinh tế và dân số, đóng góp khoảng 13,5% GDP cả nước, so với mức 23,5% của TP HCM.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,85%, riêng quý 3 đạt mức tăng trưởng 10%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế khác cũng diễn biến tích cực khi vốn đầu tư toàn xã hội tăng 19%, xuất khẩu tăng 48%, giải ngân đầu tư công tăng trên 100%.

Tuy nhiên, theo TS. Cấn Văn Lực, Hà Nội còn ba vấn đề cần quan tâm nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thứ nhất, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng mới chiếm khoảng 21% GRDP của thành phố, đặt ra yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tạo thêm động lực tăng trưởng.

Thứ hai, mặc dù có nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử và vị thế Thủ đô, tốc độ tăng trưởng du lịch của Hà Nội mới đạt khoảng 7%, thấp hơn Quảng Ninh và TP HCM. Thành phố còn dư địa để khai thác lĩnh vực này, cả về lượng khách và mức chi tiêu bình quân.

Thứ ba, vốn FDI đăng ký của Hà Nội đạt khoảng 4,2 tỷ USD, trong khi con số này tại TP HCM là khoảng 20 tỷ USD.

Ở khu vực doanh nghiệp, sự phân hóa thể hiện rõ hơn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Hà Nội có khoảng 28.000 doanh nghiệp thành lập mới, song số lượng không tăng nhiều so với cùng kỳ. Ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng trên 21%.

Thành phố hiện có khoảng 165.000 doanh nghiệp đang hoạt động và 390.000 hộ kinh doanh. Theo ông Lực, đây là lực lượng có vai trò quan trọng không chỉ đối với tăng trưởng kinh tế mà còn đối với việc làm và an sinh xã hội của Thủ đô.

"Tình trạng phân hóa của doanh nghiệp Hà Nội cũng phản ánh xu hướng chung của nền kinh tế. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cả nước tăng khoảng 27 - 28%, trong đó xuất khẩu điện tử tăng 71% nhờ nhu cầu đầu tư vào AI, bán dẫn và dữ liệu trên thế giới. Trong khi đó, xuất khẩu dệt may chỉ tăng hơn 3%," ông Lực thông tin.

Sự khác biệt còn thể hiện ở khả năng huy động nguồn lực giữa các khu vực kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,1%, trong đó khu vực Nhà nước tăng 17,5%, khu vực FDI tăng 14,5%, còn khu vực tư nhân chỉ tăng khoảng 10%.

Theo TS. Cấn Văn Lực, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện cần tăng trên 15%. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khơi thông nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực trong phần trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Doanh nghiệp nhỏ gặp bất lợi trong tiếp cận nguồn lực

TS. Cấn Văn Lực chỉ ra 7 nhóm thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ những bất định của kinh tế thế giới, sự thay đổi nhanh của cơ chế chính sách đến khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, chi phí kinh doanh gia tăng, thị trường đầu vào và đầu ra, sự chênh lệch về cơ hội so với doanh nghiệp lớn và những hạn chế trong năng lực nội tại.

Trong đó, lạm phát và mặt bằng lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao khiến dư địa giảm lãi suất trong nước gặp nhiều khó khăn. Những bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng cũng là các yếu tố doanh nghiệp cần tính đến trong kế hoạch kinh doanh năm 2027.

Ở thị trường trong nước, giá vật liệu xây dựng tăng bình quân khoảng 7%, một số nguyên liệu như cát, sỏi tăng 30 - 40%. Chi phí đầu vào tăng nhanh trong khi doanh nghiệp khó điều chỉnh giá bán khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

"Cạnh tranh nguồn nhân lực cũng trở thành một thách thức khi các doanh nghiệp và dự án quy mô lớn thu hút lao động bằng mức thu nhập cao hơn. Trong đó, một số doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong tuyển dụng do người lao động chuyển sang làm việc tại các công trường xây dựng với mức lương cao gấp rưỡi," ông Lực chia sẻ.

Đối với khả năng tiếp cận vốn, yêu cầu về tài sản bảo đảm vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. TS. Cấn Văn Lực đề xuất doanh nghiệp đa dạng hóa phương thức huy động vốn, trong đó có cho thuê tài chính để tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn mà không phải phụ thuộc vào tài sản thế chấp theo phương thức vay truyền thống.

Đồng thời, cơ chế bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp tục được hoàn thiện.

Bên cạnh những rào cản từ môi trường kinh doanh, ông Lực cho rằng doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận những hạn chế trong năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo. Hiện chỉ khoảng 5% doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về giải pháp, chuyên gia kinh tế đề xuất doanh nghiệp tận dụng các cơ chế, chính sách từ Luật Thủ đô và Nghị quyết 258 của Quốc hội, đồng thời thực hiện bốn quá trình chuyển đổi gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi lao động; đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro lãi suất, tỷ giá.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Viện trưởng Viện kinh tế và phát triển cho biết, khảo sát trong khoảng 11.000 hội viên của hiệp hội cho thấy sự tăng trưởng có sự phân hóa giữa các ngành, lĩnh vực.

Nhóm doanh nghiệp công nghiệp trong hiệp hội có mức tăng trưởng khoảng 9%, thấp hơn mức 12,4% của cả nước được ông dẫn tại hội nghị. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp dịch vụ có mức tăng trưởng khoảng 16 - 22%, tạo thêm cơ hội lưu thông hàng hóa, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác với doanh nghiệp FDI.

Đối với tín dụng, ông Quốc Anh cho rằng khả năng vay vốn dựa trên dữ liệu, dòng tiền và tín chấp vẫn là bài toán cần giải quyết, nhất là khi giá trị định giá một số tài sản bảo đảm là bất động sản giảm so với giai đoạn 2024 - 2025.

Hiệp hội kiến nghị hệ thống ngân hàng mở rộng phương thức cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền, tăng khả năng tiếp cận tín dụng không có tài sản bảo đảm. Các chương trình hỗ trợ tài chính cũng cần được triển khai đồng thời với hỗ trợ công nghệ và thông tin.

Đối với cơ quan quản lý Trung ương, hiệp hội đề xuất thống nhất hồ sơ, điều kiện hỗ trợ và xây dựng bộ chỉ tiêu để doanh nghiệp có thể đối chiếu, áp dụng tại các địa phương. Các sở, ngành của Hà Nội cần công khai đầu mối tiếp nhận, điều kiện tham gia và trách nhiệm xử lý hồ sơ.

Một kiến nghị khác được ông Quốc Anh đưa ra là hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với thời gian hỗ trợ từ 5 - 10 năm.

Trong năm 2027, Hanoisme đề xuất Hà Nội tập trung vào 8 nhóm chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, gồm kết nối thị trường và phát triển đơn hàng; minh bạch tài chính và tiếp cận vốn; chuyển đổi số và ứng dụng AI; phát triển nhân lực và nâng cao năng lực quản trị; chuyển đổi xanh và tiết kiệm tài nguyên; phát triển nhà cung cấp và kết nối chuỗi cung ứng FDI; tiếp cận mặt bằng sản xuất; hỗ trợ pháp lý.

Để các chương trình đi vào thực tiễn, hiệp hội đề xuất xây dựng lộ trình triển khai theo từng quý. Trong quý 1/2027, thành phố khảo sát nhu cầu, lựa chọn nhóm doanh nghiệp thí điểm và xác định các chỉ tiêu ban đầu. Quý 2 triển khai dịch vụ hỗ trợ; quý 3 kiểm tra, điều chỉnh nội dung theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; quý 4 đánh giá kết quả để xác định các chương trình tiếp tục thực hiện trong những năm sau.