Doanh nghiệp nhỏ nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường

Từ những công trình, dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Công nghệ số Thăng Long (xã Đức Thọ) tìm thấy cơ hội phát triển trong lĩnh vực hệ thống điện nhẹ và giải pháp nhà thông minh.

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Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Công nghệ số Thăng Long đã và đang triển khai các hạng mục hệ thống điện nhẹ, hệ thống tòa nhà thông minh cho nhiều dự án xây dựng bệnh viện, khách sạn.

Thay vì bó hẹp thị trường trong nhóm khách hàng hộ gia đình, doanh nghiệp chủ động tiếp cận các chủ đầu tư, đơn vị triển khai dự án, mở rộng sang phân khúc công trình có yêu cầu kỹ thuật và quy mô lớn hơn. Công ty đã triển khai các hạng mục hệ thống điện nhẹ, hệ thống toà nhà thông minh tại BVĐK TTH Hà Tĩnh, BVĐK Hồng Hà, BVĐK Hồng Lam, Phòng khám đa khoa Nghệ Tĩnh và một số công trình khách sạn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Công nghệ số Thăng Long cho biết: “Doanh nghiệp hoạt động chuyên về lắp đặt hệ thống điện nhẹ cho bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp và phân phối, lắp đặt các giải pháp điện thông minh, nhà thông minh Lumi. Sự phát triển của hệ thống công trình dịch vụ và các dự án đầu tư trên địa bàn đang mở ra thêm nhu cầu về hệ thống điện nhẹ, thiết bị và giải pháp điều khiển thông minh. Đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng đối tượng khách hàng, tiếp cận những công trình có quy mô lớn. Từ đó, chúng tôi có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm triển khai dự án và từng bước mở rộng thị trường hoạt động”.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế in và quảng cáo Nhật HT mở rộng thị trường in ấn từ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.

Nếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Công nghệ số Thăng Long tìm kiếm dư địa phát triển từ nhu cầu kỹ thuật của các công trình mới thì Công ty TNHH Tư vấn thiết kế in và quảng cáo Nhật HT (phường Thành Sen) lại mở rộng thị trường từ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.

Với sự gia tăng của các hoạt động quảng bá sản phẩm, hội chợ, sự kiện và chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế in và quảng cáo Nhật HT đã chuyển hướng cung cấp dịch vụ đa dạng hơn. Doanh nghiệp mở rộng sang thiết kế, sản xuất pano, backdrop… cho các chương trình, sự kiện quy mô lớn. Cùng đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng tệp khách hàng, nhận in ấn và cung cấp các sản phẩm quảng bá cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị lớn.

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Công ty TNHH Tư vấn thiết kế in và quảng cáo Nhật HT mở rộng tệp khách hàng, in ấn và cung cấp các sản phẩm quảng bá cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị lớn.

Ông Phan Anh Nhật – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế in và quảng cáo Nhật HT cho biết: “Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương ngày càng sôi động đã tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ in ấn, quảng cáo. Để nắm bắt cơ hội này, chúng tôi chủ động đa dạng hóa dịch vụ, đầu tư nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên, từng bước đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu cao hơn về quy mô và chất lượng. Qua đó, doanh nghiệp mở rộng được tệp khách hàng, nâng cao giá trị dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường”.

Trong khi đó, Công ty CP Thương mại Xuân Tình (phường Hà Huy Tập) lại khai thác cơ hội từ cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn. Thời gian qua, doanh nghiệp đã kết nối, trở thành nhà cung cấp các sản phẩm phục vụ bếp ăn và quà tặng dịp lễ, tết cho nhiều đơn vị như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP Sợi Tín... Việc tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp giúp công ty mở rộng đầu ra, tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định.

Công ty CP Thương mại Xuân Tình đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm tiêu dùng, quà tặng dịp lễ, tết cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Ông Lê Đức Dinh – Giám đốc Công ty CP Thương mại Xuân Tình cho biết: “Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, ngày càng có nhiều dự án, doanh nghiệp đi vào hoạt động. Cùng với sự phát triển đó là nhu cầu lớn về hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống người lao động. Đây là cơ hội để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường. Với lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, chúng tôi xác định phải liên tục nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động nguồn hàng, bảo đảm tiến độ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đơn vị đối tác”.

Việc tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp giúp Công ty CP Thương mại Xuân Tình mở rộng đầu ra, tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định.

Hà Tĩnh đang bước vào không gian phát triển rộng mở hơn với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các khu kinh tế, khu công nghiệp được mở rộng và nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được triển khai. Các dự án lớn không chỉ tạo cơ hội cho những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh mà còn kéo theo nhiều nhu cầu về thiết bị, công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, hàng hóa và các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đây chính là những thị trường vệ tinh để doanh nghiệp nhỏ tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm chỗ đứng trong hệ sinh thái kinh tế đang hình thành.

Tuy nhiên, hạn chế về vốn, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới đối tác vẫn là những rào cản khi doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao. Vì vậy, cùng với nhạy bén nắm bắt cơ hội, doanh nghiệp cần lựa chọn đúng phân khúc, từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lớn, chủ đầu tư để mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho rằng: "Nhiều doanh nghiệp đã nhạy bén nắm bắt cơ hội từ những chuyển động trong phát triển kinh tế của tỉnh để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường để phát triển. Về phía Hội Doanh nhân trẻ, chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải chủ động nâng cao chất lượng, xây dựng uy tín và chuẩn bị đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của đối tác”.

Để phát triển thị trường, doanh nghiệp cần nhạy bén nắm bắt cơ hội, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Không gian phát triển mới đang mở ra những cánh cửa rộng hơn cho doanh nghiệp Hà Tĩnh. Nhưng, để bước qua cánh cửa ấy, mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao nội lực, định vị đúng hướng đi và đủ năng lực nắm bắt cơ hội. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp nhỏ từng bước khẳng định vị thế, đóng góp vào sức bật của nền kinh tế địa phương.