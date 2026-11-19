Thưa ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường vướng nhất ở đâu khi tìm vốn?

Theo quan sát của tôi, doanh nghiệp thường vướng ngay từ bộ hồ sơ. Khi cần vốn, họ phải nộp hồ sơ cho nhiều ngân hàng, trong khi mỗi nơi có biểu mẫu và danh mục chứng từ riêng. Phòng kế toán của một công ty vài chục người phải làm đi làm lại cùng một việc, còn chủ doanh nghiệp không biết hồ sơ yếu ở điểm nào

Khó khăn thứ hai là thiếu một bên độc lập xác nhận năng lực. Báo cáo tài chính phần lớn chưa được kiểm toán, sổ sách quản trị nội bộ lại không theo định dạng ngân hàng yêu cầu. Qua những năm tư vấn tài chính tại McKinsey Việt Nam, tôi nhận thấy doanh nghiệp nhỏ không thiếu năng lực, cái họ thiếu là cách chứng minh năng lực một cách khách quan. Điều này khiến quá trình xét duyệt kéo dài, thậm chí làm mất cơ hội kinh doanh.

OmniHub giải quyết những khó khăn đó bằng cách nào?

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Tư vấn và Phát triển kinh doanh TMR giới thiệu OmniHub tại Hội nghị.

OmniHub xử lý theo ba hướng. Thứ nhất, doanh nghiệp chỉ cần làm hồ sơ một lần. Thông tin được chuẩn hóa thành Hồ sơ số và có thể sử dụng cho nhiều ngân hàng, đối tác. Thứ hai, TMR đóng vai trò xác thực độc lập thông qua rà soát, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, chứ không chỉ dựa vào số liệu doanh nghiệp tự kê khai. Thứ ba, toàn bộ quy trình thực hiện trực tuyến, giúp doanh nghiệp ở xa các trung tâm kinh tế vẫn có thể tham gia.

Tại hội nghị, ông dùng hai tình huống để minh họa. Xin ông kể lại tình huống của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

Tôi xin nói trước, đây là tình huống được xây dựng từ những trường hợp thường gặp, không phải một khách hàng cụ thể. Một công ty chế biến nông sản có hơn 100 lao động được nhà nhập khẩu châu Âu quan tâm sau hội chợ thương mại. Trước khi đặt hàng, đối tác yêu cầu hoàn tất thủ tục thẩm định nhà cung cấp.

Tuy nhiên, hồ sơ giấy của doanh nghiệp không phù hợp với quy trình nội bộ của đối tác, trong khi phía châu Âu không có kênh kiểm chứng pháp nhân tại Việt Nam. Khi không đánh giá được rủi ro, bên mua thường đưa ra điều kiện thanh toán khắt khe hơn hoặc loại doanh nghiệp ngay từ vòng sàng lọc.

Với dịch vụ Xác thực Hồ sơ số, doanh nghiệp định danh trực tuyến, tải giấy tờ lên và nhận Hồ sơ số kèm mã QR định danh. Mã này có thể được gắn lên hồ sơ chào hàng, catalogue hoặc website để đối tác quét và xem thông tin đã được TMR xác thực. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở vượt qua vòng sàng lọc, đàm phán điều kiện thanh toán và sử dụng lại chính hồ sơ ấy cho các đối tác khác. Tuy nhiên, Hồ sơ số chỉ xác thực thông tin doanh nghiệp, không thay thế kiểm định hàng hóa hay chứng nhận chất lượng.

Còn tình huống của doanh nghiệp sản xuất cần vay vốn ngân hàng?

Tình huống minh họa thứ hai: Hành trình trên OmniHub giúp doanh nghiệp đi từ hồ sơ rời rạc đến hồ sơ vay chuẩn hóa, quyết định cấp tín dụng vẫn thuộc về ngân hàng.

Tình huống thứ hai là một công ty cơ khí phụ trợ khoảng 40 lao động, vừa ký đơn hàng với nhà máy FDI và cần vốn lưu động để mua nguyên liệu, trả lương. Trước đó, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ tại hai ngân hàng nhưng một nơi kéo dài quy trình, một nơi dừng giữa chừng.

Trên OmniHub, sau bước xác thực, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng dịch vụ Phân tích rủi ro độc lập. Các tài liệu như báo cáo tài chính, sao kê, hợp đồng và sổ quản trị được tải lên theo biểu mẫu chuẩn. Trung bình dưới 24 giờ kể từ khi dữ liệu đầy đủ, doanh nghiệp nhận báo cáo bảo mật với mức đánh giá trên thang CRG-1 đến CRG-18, kèm phân tích các yếu tố ảnh hưởng.

Sau đó doanh nghiệp chủ động lựa chọn gói tín dụng do ngân hàng công bố trên nền tảng và đồng ý chia sẻ hồ sơ. Ngân hàng tiếp nhận bộ hồ sơ chuẩn hóa cùng nguồn tham chiếu độc lập, giúp giảm các vòng yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng hồ sơ ấy để đề nghị vay tại nhiều ngân hàng mà không phải thực hiện lại từ đầu.

Ngoài việc rút ngắn thời gian làm hồ sơ, doanh nghiệp còn được gì?

Theo tôi, giá trị lớn nhất là doanh nghiệp có thể nhìn nhận mình dưới góc độ của người cho vay. Thang đánh giá 18 bậc không đơn thuần trả lời "đạt" hay "không đạt", mà cho biết doanh nghiệp đang ở đâu và cần cải thiện những điểm nào, từ dòng tiền, cơ cấu nợ vay đến chất lượng sổ sách kế toán.

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu cũng giúp doanh nghiệp sắp xếp lại thông tin nội bộ, qua đó nâng cao năng lực quản trị tài chính.

Chủ doanh nghiệp thường e ngại đưa sổ sách cho bên ngoài. Ông trả lời họ thế nào?

Tôi cho rằng đó là e ngại chính đáng. Tại OmniHub, doanh nghiệp luôn giữ quyền kiểm soát dữ liệu. TMR không tự động chia sẻ thông tin cho ngân hàng. Chỉ khi doanh nghiệp xác thực điện tử và chỉ định bên nhận, Hồ sơ số và kết quả đánh giá mới được chia sẻ; còn dữ liệu thô thì không.

Mỗi lần chia sẻ đều cần cấp quyền riêng, có thời hạn và doanh nghiệp có thể thu hồi. Kết quả Phân tích rủi ro độc lập cũng được bảo mật, không công bố ra thị trường.

Có phải doanh nghiệp sở hữu hồ sơ trên OmniHub đồng nghĩa với việc sẽ vay được vốn?

Điều đó không đúng, và chúng tôi luôn nói rõ ngay từ đầu để doanh nghiệp không hiểu lầm. OmniHub không bảo đảm doanh nghiệp được cấp hạn mức sau khi phân tích. TMR không cấp vốn, không gợi ý gói vay hay can thiệp vào quyết định tín dụng. Hạn mức, điều kiện và lãi suất hoàn toàn do ngân hàng quyết định.

Điều chúng tôi cam kết là chất lượng hồ sơ và tốc độ xử lý.

Sau hội nghị, doanh nghiệp quan tâm có thể bắt đầu từ đâu?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự “Hội nghị triển khai Chương trình tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng số” ngày 11/11/2026.

Tại hội nghị, đội ngũ TMR đã hỗ trợ đăng ký và xác minh tại chỗ cho khoảng 50 doanh nghiệp. Hiện các gói tín dụng trên nền tảng đến từ HDBank và chúng tôi đang làm việc để mở rộng sự tham gia của các ngân hàng khác.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu với dịch vụ Xác thực Hồ sơ số tại omnihub.com.vnbằng cách đăng ký tài khoản, ký hợp đồng điện tử, định danh người đại diện và pháp nhân, sau đó tải giấy tờ lên. Khi hoàn tất các bước, thời gian trung bình để nhận Hồ sơ số và mã QR định danh là dưới 05 phút.

Xin cảm ơn ông!