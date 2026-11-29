Khoảng 140 người Trung Quốc đã dùng thử các món ăn dễ nhai do Umios Corp., một công ty thủy sản lớn của Nhật Bản, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi tại những xã hội có tốc độ già hóa nhanh như Trung Quốc. Sự kiện do Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh tổ chức vào đầu tháng 11/2026.

Tại đây, Umios Corp. giới thiệu ba món ăn có hương vị cá, gà và thịt lợn. Nguyên liệu được chế biến thành từng miếng có kết cấu mềm mịn, xốp nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc và hình dáng ban đầu của thực phẩm. Theo công ty, các món ăn này cung cấp tổng cộng 50 gram protein.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yoshihiro Kono, đại diện bộ phận kinh doanh của Umios, cho biết nhiều người cao tuổi bị suy giảm dần khả năng nhai và nuốt, do đó cần phát triển các sản phẩm thực phẩm vừa giảm nguy cơ nuốt sặc, vừa hỗ trợ cung cấp đủ dinh dưỡng. Thị trường thực phẩm chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản đã phát triển trong 20 năm qua, và Umios cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu chia sẻ những kinh nghiệm có được tại Nhật Bản với Trung Quốc để người cao tuổi có thể ăn uống an toàn và ngon miệng.

Theo ông Kono, kể từ khi gia nhập thị trường Trung Quốc cách đây 4 năm, công ty đã sản xuất các món ăn đông lạnh dễ nhai tại một nhà máy ở tỉnh Sơn Đông để cung cấp cho các viện dưỡng lão và bệnh viện, chủ yếu tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Một phụ nữ dùng thử các món ăn nhận xét sản phẩm có kết cấu rất tốt và hỏi liệu mặt hàng này có được bán trực tuyến cho người tiêu dùng cá nhân hay không.

Ông Kono cho rằng thị trường Trung Quốc có triển vọng nhờ quy mô lớn của dân số cao tuổi tại nước này. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp thách thức trong việc đảm bảo lợi nhuận cho sản phẩm và tìm chỗ đứng khi văn hóa ẩm thực địa phương chuộng các món mới nấu hơn thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn.