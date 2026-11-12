Doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản kết nối B2B để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 12-11, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TPHCM năm 2026, kết nối doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội thảo tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TPHCM năm 2026. Ảnh MINH XUÂN

Ông Fukai Akihiko, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Ngân hàng Gunma, cho biết, hiện có khoảng 60 doanh nghiệp của tỉnh Gunma đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm dự án mới, đặc biệt quan tâm đến TPHCM.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian mới của TPHCM tạo thêm lợi thế thu hút doanh nghiệp Nhật Bản. Với hơn 14 triệu dân, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, TPHCM kết nối trung tâm tài chính, thương mại với các khu công nghiệp và cảng biển nước sâu, thuận lợi tổ chức chuỗi sản xuất, logistics và phân phối.

Trong 10 tháng năm 2026, TPHCM thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch năm. Thành phố hiện có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC báo cáo tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Để đón dòng vốn mới, TPHCM chuẩn bị khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, thuộc 9 nhóm lĩnh vực, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, giao thông, cảng biển, logistics và môi trường. Đây là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp TPHCM và tỉnh Gunma trao đổi cơ hội hợp tác trong sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, chế biến thực phẩm và dịch vụ. Đây là hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ và nâng năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.