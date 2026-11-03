Doanh nghiệp Nhật Bản phát triển loại chip AI mới giúp giảm 98% mức tiêu thụ điện

Chip bán dẫn của Samsung. Ảnh: Samsung

Ngày 2/11, nhà cung cấp phụ tùng ô tô Nhật Bản Aisin cho biết đã phát triển một loại chất bán dẫn mới sử dụng công nghệ từ tính, tiêu thụ ít điện năng hơn khoảng 98% so với các chip tương tự hiện có. Đây là một bước đột phá được kỳ vọng sẽ giúp xử lý lượng dữ liệu lớn hiệu quả hơn.

Hệ thống trên chip (SoC) tích hợp bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ điện trở từ (MRAM), một loại bộ nhớ đang thu hút sự quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng. Aisin, nhà cung cấp linh kiện cho Toyota, đã hợp tác với Đại học Tohoku phát triển con chip này, tận dụng chuyên môn của trường đại học trong lĩnh vực MRAM.

MRAM là một loại bộ nhớ không khả biến, có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ vẫn được giữ nguyên ngay cả khi nguồn điện bị ngắt. Công nghệ này cũng có ưu điểm là tốc độ đọc và ghi dữ liệu cao. TSMC và Samsung Electronics là những nhà sản xuất chip đang nghiên cứu và phát triển công nghệ này.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận dạng hình ảnh đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô. Nhu cầu về AI biên (edge AI), trong đó dữ liệu được xử lý trên thiết bị chứ không phải trên đám mây, kết hợp với camera và cảm biến, đang tăng lên.

Tuy nhiên, hiệu năng AI cao hơn cũng đồng nghĩa với khối lượng dữ liệu lớn hơn. Điều này tạo ra những thách thức cho các thiết bị hệ thống trên chip truyền thống sử dụng DRAM hoặc bộ nhớ thể rắn, làm chậm tốc độ xử lý và giảm hiệu quả năng lượng.

MRAM có thể thay thế các loại bộ nhớ đó để xử lý hiệu quả hơn, giảm thời gian xử lý cho các tác vụ như phát hiện đối tượng dựa trên AI khoảng 90% và giảm mức tiêu thụ điện năng khoảng 98%. Aisin cho biết sẽ nghiên cứu cả các ứng dụng của MRAM, ví dụ như trong các hệ thống nhận dạng hình ảnh.