Doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại TPHCM

Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại buổi kết nối giao thương

Ngày 12-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TPHCM năm 2026, nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của TPHCM trên cả 3 lĩnh vực đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển.

Trong lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Nhật Bản có 84 dự án cấp mới tại TPHCM, với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu USD, tập trung vào các ngành sản xuất, chế biến - chế tạo, thương mại, dịch vụ và hạ tầng.

Về thương mại, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TPHCM và Nhật Bản đạt khoảng 7,03 tỷ USD, chiếm 5,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,99 tỷ USD, nhập khẩu 3,04 tỷ USD, đưa mức xuất siêu lên khoảng 941,3 triệu USD.

Ông Fukai Akihiko, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Ngân hàng Gunma, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Gunma, cho biết quan hệ hợp tác giữa địa phương này và Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam sinh sống tại Gunma, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh, đóng góp nguồn nhân lực trong các lĩnh vực sản xuất, lập trình và nhiều ngành nghề khác.

Đáng chú ý, khoảng 60 doanh nghiệp Gunma đã đầu tư tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động, trong đó TPHCM là địa bàn được đặc biệt quan tâm nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng kết nối với các thị trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp 2 bên được giới thiệu về môi trường đầu tư, trao đổi nhu cầu hợp tác và trực tiếp tìm kiếm đối tác. Hoạt động kết nối tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo và cung ứng lao động.