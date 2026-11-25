Quang cảnh cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong khi ngành chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, một số lĩnh vực như thông tin- truyền thông và điện lực lại có dấu hiệu suy giảm trong quý II.

Theo báo Nikkei Asia, tổng lợi nhuận ròng hợp nhất của các doanh nghiệp niêm yết tại Nhật Bản trong giai đoạn tháng 4- 9/2026 tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 35.750 tỷ yen (225 tỷ USD), đánh dấu kỳ bán niên thứ sáu liên tiếp lập mức cao kỷ lục. Kết quả được tổng hợp từ 1.028 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Prime của Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. Khoảng 70% số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng, trong khi biên lợi nhuận ròng cải thiện 0,7 điểm phần trăm, lên 8,1%.

Ngành chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, với lợi nhuận ròng tăng 73%, đảo ngược mức giảm 6% của cùng kỳ năm trước. Cả 17 lĩnh vực thuộc ngành chế tạo đều ghi nhận lợi nhuận tăng, trong đó nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ nhu cầu AI và sự suy yếu của đồng yen. Đáng chú ý, ngành thiết bị điện dẫn đầu với lợi nhuận ròng tăng 96%, chiếm khoảng 40% tổng mức gia tăng lợi nhuận của ngành chế tạo. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings ghi nhận lợi nhuận 2.190 tỷ yen, cao gấp 37 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng của mảng bộ nhớ flash NAND. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Advantest, doanh nghiệp cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm thử bán dẫn, tăng hơn gấp đôi, đạt 368 tỷ yen.

Làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu cũng mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện và vật liệu. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp cung cấp kim loại màu tăng hơn gấp đôi, đạt 1.020 tỷ yen. Trong đó, Fujikura, nhà sản xuất thiết bị cáp quang phục vụ trung tâm dữ liệu, ghi nhận lợi nhuận gần gấp ba lần. Trong ngành hóa chất, lợi nhuận của Asahi Kasei tăng 54% nhờ doanh số vật liệu phục vụ sản xuất chip tiên tiến gia tăng, trong khi Sumitomo Bakelite ghi nhận lợi nhuận tăng 47% nhờ nhu cầu nhựa đóng gói chip bán dẫn.

Bên cạnh nhu cầu AI, đồng yen yếu tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận của ngành chế tạo. Lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô và linh kiện tăng 43%, trong bối cảnh tỷ giá bình quân ở mức khoảng 159 yen/USD, thấp hơn 13 yen so với cùng kỳ năm trước. Bảy nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản cho biết đồng yen mất giá đã giúp lợi nhuận hoạt động tăng thêm khoảng 1.100 tỷ yen, tương đương gần một phần ba tổng lợi nhuận hoạt động của nhóm này.

Ở khu vực phi chế tạo, giá tài nguyên tăng góp phần cải thiện kết quả kinh doanh. Lợi nhuận ròng của các tập đoàn thương mại tổng hợp tăng 32%, trong đó Mitsubishi Corp. và Mitsui & Co. hưởng lợi từ giá đồng tăng. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của các ngân hàng tăng 25% nhờ lãi suất cho vay tăng sau các đợt nâng lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Riêng Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group ghi nhận lợi nhuận tăng 26%.

Tuy nhiên, khi xét riêng quý II tài khóa 2026, tức giai đoạn tháng 7- 9, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết lại giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược mức tăng 65% trong quý trước đó. Các ngành thông tin- truyền thông và điện lực chuyển từ có lãi sang thua lỗ, trong khi tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô và ngân hàng cũng chậm lại.

Trong đó, lợi nhuận ngành thông tin- truyền thông giảm khoảng 3.800 tỷ yen, mức giảm lớn nhất trong các ngành, chủ yếu do kết quả kinh doanh của SoftBank Group. Tập đoàn này ghi nhận khoản lỗ ròng 1.110 tỷ yen trong quý II, so với mức lãi 2.500 tỷ yen cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực điện lực, toàn ngành ghi nhận khoản lỗ ròng 145,2 tỷ yen, so với mức lãi 541,5 tỷ yen cùng kỳ năm trước, do chi phí mua điện tăng mạnh khi giá nhiên liệu leo thang bởi cuộc khủng hoảng Trung Đông. Lợi nhuận của Kansai Electric Power giảm 66%, trong khi Chubu Electric Power lỗ 315,6 tỷ yen, bao gồm tổn thất do giảm giá trị tài sản liên quan đến việc rút đơn đề nghị thẩm định khởi động lại Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka.