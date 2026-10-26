Doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho khách hàng sau loạt vụ tấn công mạng

Ông Masatoshi Kumagai, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty dịch vụ hạ tầng Internet GMO Internet, cho biết công ty sẽ bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại do truy cập trái phép. Tình trạng này xảy ra sau vụ tấn công mạng nhằm vào dịch vụ giao dịch ngoại hối của công ty. Theo ông Kumagai, mọi khách hàng sẽ nhận 5.000 yen (32 USD) như bước đầu thể hiện thiện chí.

Động thái diễn ra sau khi Nhật Bản ngày 23/10 thông báo sẽ thành lập một nhóm chuyên trách. Nhóm này sẽ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng các cuộc tấn công mạng để tìm ra điểm yếu trong hệ thống công nghệ. Trong khi đó, nhiều tổ chức đang gấp rút hạn chế rủi ro từ các lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP, nền tảng của phần lớn Internet hiện nay.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang chịu tác động nặng nề từ các vụ tấn công mạng. Giới chuyên gia cho rằng AI đang giúp tự động hóa nhiều công đoạn, từ dò tìm lỗ hổng phần mềm đến soạn các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Điều này khiến tội phạm mạng diễn ra nhanh hơn, ít tốn kém hơn và khó phát hiện hơn.

Tuần trước, nhiều trang web của chính phủ và doanh nghiệp tại Nhật Bản, châu Âu và các nơi khác ngừng hoạt động. Sự cố xảy ra sau khi các lỗ hổng nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP bị công bố, dẫn tới hàng triệu lượt tấn công nhằm xâm nhập hệ thống.

GMO Internet đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản áp dụng các biện pháp phòng thủ mạng để ứng phó với vụ tấn công. Công ty cho biết đã nhận được yêu cầu đòi tiền từ một bên bị nghi đứng sau vụ tấn công. Bên này đe dọa sẽ tiết lộ thông tin của công ty và khách hàng nếu GMO Internet không đáp ứng.

GMO Internet khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu trên và công ty sẽ phối hợp với cảnh sát, các cơ quan chức năng khác để xử lý sự cố.