Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc 'thắng lớn' tại CIIE 2026

Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 9 diễn ra từ ngày 5-10/11/2026 tại thành phố Thượng Hải, thu hút 4.142 doanh nghiệp nước ngoài tham gia trưng bày. Ảnh: IRNA, THX, YONHAP/TTXVN phát

Theo China Daily, ông Chu Tiểu Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, Quản lý Tài sản Quốc hữu Thượng Hải, cho biết 137 đơn hàng được ký kết bao phủ các lĩnh vực quan trọng như hàng hóa thương mại, thiết bị y tế và nông sản, phản ánh sự cải thiện cả về chất lượng mua sắm lẫn giá trị giao dịch.

Theo ông Chu, nhờ nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, hệ thống giao thông thuận tiện và năng lực tiếp đón tốt, sức lan tỏa của CIIE sẽ tiếp tục duy trì sau khi sự kiện kết thúc thông qua việc tích hợp với các nguồn lực về văn hóa, thương mại, du lịch, thể thao và triển lãm của thành phố.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thị trưởng Thượng Hải Hạ Thanh cho biết CIIE mang đến một nền tảng quan trọng để các quốc gia và khu vực trên thế giới cùng chia sẻ những cơ hội từ tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, chính sách mở cửa sâu rộng hơn và sự hợp tác cùng có lợi.

Cũng tại sự kiện dành cho khối doanh nghiệp nhà nước Thượng Hải, 11 doanh nghiệp đã ký kết 17 dự án với tổng giá trị khoảng 1,53 tỷ USD. Các dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà nước tại Thượng Hải và các nhà đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực như hàng hóa, y sinh, hàng tiêu dùng thời trang và thương mại dịch vụ.