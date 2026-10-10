Doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt phát triển mạng lưới 60 trạm sạc nhanh tại Nam California

Các trạm sạc nhanh Tesla sẽ được lắp đặt gần giao lộ đường số 6 và đường Mercedes ở khu phố cổ Temecula. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Dự án trạm sạc xe điện (Electric Vehicle - EV) mới sẽ mang đến cơ sở hạ tầng mở rộng cho Temecula, khi Vinpowers, một công ty thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Việt, hợp tác với Tesla, Inc. để lắp đặt các trạm sạc nhanh tại khu phố cổ.

Temecula là một trong bốn địa điểm ở Nam California nằm trong kế hoạch mở rộng của công ty, với tổng cộng 60 trụ sạc nhanh Tesla trên toàn khu vực.

Các trạm sạc đi vào hoạt động trong tháng 8/2026, được đặt tại khu vực có lưu lượng giao thông cao, đông đúc, nổi tiếng với các nhà hàng và du lịch.

Dự án đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng xe điện khi việc sử dụng xe điện tiếp tục tăng trên khắp California. Theo Vinpowers, trạm sạc ở Temecula sẽ có các trạm sạc nhanh Tesla thế hệ mới có khả năng cung cấp công suất lên đến 520KW, giúp giảm đáng kể thời gian sạc.

Ông Mike Duong, Giám đốc điều hành của Vinpowers cho biết, đây là dấu mốc có ý nghĩa to lớn, đồng thời nhấn mạnh cam kết trong việc Vinpowers chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và phát triển hướng đến cộng đồng.

Giám đốc điều hành Vinpowers Mike Duong bên cạnh các trụ sạc nhanh Tesla. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Dự án mạng lưới các trạm sạc Tesla tại Temecula phù hợp với nhu cầu của California, hướng tới giao thông vận tải không phát thải, khi các thành phố trên toàn tiểu bang tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận trạm sạc để hỗ trợ số lượng xe điện ngày càng tăng.

Vinpowers là một tập đoàn chuyên phát triển các điểm sạc xe điện sáng tạo và bất động sản thương mại trên khắp nam California. Công ty đầu tư vào các dự án đặt tại vị trí chiến lược, kết hợp cơ sở hạ tầng xe điện với ẩm thực, cà phê và trải nghiệm dịch vụ khách sạn, nhằm tạo ra những điểm đến tiện lợi và thân thiện cho người lái xe điện và cộng đồng.

Vinpowers chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và phát triển hướng đến cộng đồng, đóng góp vào hoạt động kinh tế địa phương. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Đáng chú ý, các dự án của Vinpowers sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới tại địa phương trong các lĩnh vực như khách sạn, vận hành, dịch vụ khách hàng và kỹ thuật. Vinpowers có kế hoạch ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Trong khi California là trung tâm của các sáng kiến di chuyển không phát thải tại Mỹ và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang giao thông không phát thải, thì việc phát triển cơ sở hạ tầng sạc nhanh đáng tin cậy và dễ tiếp cận ngày càng trở nên quan trọng. Vinpowers hướng đến việc đóng góp vào các mục tiêu năng lượng sạch của California, đồng thời giúp giảm thời gian chờ sạc và cải thiện trải nghiệm sở hữu xe điện của người dùng.