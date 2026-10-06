Doanh nghiệp, người lao động chung sức bứt phá

Từ nhà máy, phân xưởng đến các công trình, dự án, mỗi công nhân đang góp một phần sức lực, trí tuệ vào mục tiêu thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất lao động, cùng DN hoàn thành các đơn hàng cuối năm.

Doanh nghiệp bứt phá đổi mới công nghệ

Những ngày này, không khí lao động tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành (xã An Phước) diễn ra sôi động. Để đáp ứng công suất hơn 730 triệu sản phẩm/năm, DN không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng robot và máy móc tự động vào sản xuất các mặt hàng văn phòng phẩm. Việc tăng cường tự động hóa không chỉ giúp DN nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm áp lực về nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành (xã An Phước) trong giờ sản xuất.

Ông Ngô Ngọc Tú, Trưởng phòng Sản xuất Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Long Long Thành cho biết: Đẩy mạnh tự động hóa là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của DN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững. Song song với đầu tư công nghệ, DN chú trọng triển khai các phong trào thi đua, khuyến khích NLĐ chủ động học hỏi, nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Thực tế tại nhiều DN trên địa bàn Đồng Nai cho thấy, đổi mới công nghệ đang trở thành một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững. Tại Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam (Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An), việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp giảm sức lao động, hỗ trợ công nhân trong quá trình làm việc và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Ông Maeda Atsushi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu LIXIL Việt Nam cho biết: DN luôn quan tâm công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp công nhân thích ứng với những thay đổi trong môi trường sản xuất, làm chủ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu công việc và tránh nguy cơ tụt hậu trước xu hướng hiện đại hóa sản xuất.

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đồng Nai xác định đổi mới công nghệ là một trong những động lực quan trọng giúp DN nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và thu hút đầu tư. Gắn với định hướng này, nhiều DN trên địa bàn đang chủ động đổi mới phương thức sản xuất, hướng đến phát triển bền vững. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (phường Trấn Biên) cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho NLĐ, công ty luôn chú trọng các mục tiêu phát triển bền vững.

“Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm là dịp để DN và NLĐ cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của DN và cùng chung sức xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển”- ông Đinh Sỹ Phúc chia sẻ.

Công nhân tích cực thi đua sản xuất

Đồng hành với DN trong ổn định quan hệ lao động và sản xuất bền vững, các cấp Công đoàn Đồng Nai phát động cao điểm các đợt thi đua trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ. Nội dung thi đua tập trung vào cải tiến quy trình làm việc, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh. Điểm đáng ghi nhận là NLĐ chủ động tham gia đăng ký các đề tài sáng tạo, đề án sáng kiến bởi họ hiểu máy móc, hiểu sản phẩm, hiểu quy trình và quan trọng hơn là hiểu những phát sinh trong thực tế sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Nga, Công nhân Công ty TNHH Advanced Multitech (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, phường Nhơn Trạch) cho biết: Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai ở từng bộ phận sản xuất, với số lượng sáng kiến tùy thuộc vào đặc thù công việc và số lượng công nhân. Những sáng kiến được đánh giá có tính khả thi đều được DN xem xét, hỗ trợ triển khai và có hình thức khen thưởng phù hợp.

Tại nhiều DN, Công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hướng đến mục tiêu tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống NLĐ trên địa bàn thành phố. Ông Phạm Trung Thuyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái) cho biết: Công đoàn phối hợp với DN phát động phong trào thi đua, khuyến khích công nhân sản xuất các đề án cải tiến 3R và đề án cải tiến quy trình trong hệ thống quản lý ISO. Nhiều sáng kiến tiêu biểu tập trung vào tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí, giảm thời gian ngừng máy, tái sử dụng vật tư, bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Các cấp Công đoàn thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 9 ngàn sáng kiến, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn 2026-2027; đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và mục tiêu 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố NGUYỄN QUỐC DŨNG

Sự chủ động, đổi mới và quyết tâm của DN, NLĐ cùng tổ chức Công đoàn sẽ là yếu tố quan trọng góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân tiếp tục được khơi dậy, tạo khí thế sôi nổi trong từng DN, từng dây chuyền sản xuất. Từ đó chung sức, đồng lòng, góp phần cùng thành phố tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.