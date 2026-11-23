Không phải làm hồ sơ xin xóa nợ lệ phí môn bài

Cục Thuế vừa ban hành công điện, yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương triển khai Nghị quyết 63/2026/QH16 của Quốc hội về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

Theo hướng dẫn, đối tượng áp dụng là người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), được cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tranh thủ tối đa thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng. Ảnh: GDT.

Đối với khoản nợ lệ phí môn bài thuộc diện được xử lý theo Nghị quyết 63, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu trên hệ thống quản lý để thực hiện xử lý các khoản nợ theo quy định.

Chính sách bao gồm khoản nợ lệ phí môn bài phát sinh trước năm 2026 chưa nộp ngân sách và các khoản tiền chậm nộp lệ phí môn bài thuộc phạm vi nghị quyết. Đây là một trong những nội dung tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng vẫn còn nghĩa vụ lệ phí môn bài trên hệ thống thuế.

Phải hoàn thành nợ gốc và thủ tục đóng mã số thuế

Với khoản tiền chậm nộp, người nộp thuế muốn được xóa cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cụ thể, phải nộp hết tiền thuế nợ gốc và tiền xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), đồng thời nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30/6/2028.

Việc xóa tiền chậm nộp sẽ được cơ quan thuế thực hiện đồng thời với quá trình giải quyết hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ, hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc và tiền phạt đúng thời hạn nhưng cơ quan thuế chưa giải quyết xong, vẫn được xem xét xử lý theo nghị quyết.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Các trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng doanh nghiệp chủ quản vẫn hoạt động hoặc người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghĩa vụ thuế trong thời gian thuộc trạng thái 03, 06 cũng nằm trong nhóm bị loại trừ, trừ trường hợp được quy định ngoại lệ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng còn tồn đọng nghĩa vụ, khiến việc hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế gặp khó khăn. Ông đề nghị cơ quan thuế các địa phương tập trung triển khai ngay chính sách, rà soát và phân loại các trường hợp thuộc diện áp dụng để đẩy nhanh xử lý hồ sơ tồn đọng.

Theo số liệu Bộ Tài chính, đến ngày 23/10, cả nước còn khoảng 2,5 triệu người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã xử lý hơn 777.000 mã số thuế.