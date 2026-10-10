Doanh nghiệp ngành ô tô, xe máy tăng cường kết nối, góp ý chính sách

Lắng nghe kiến nghị, tăng cường liên kết doanh nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hoạt động đối thoại với hội viên thông qua chủ đề "Tôi muốn – Tôi góp".

Chủ tịch Phạm Cường phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt.

Theo đó, các doanh nghiệp trực tiếp đề xuất những nội dung cần được Hiệp hội quan tâm, hỗ trợ, đồng thời chia sẻ khả năng tham gia, đóng góp nguồn lực vào các hoạt động chung. Các ý kiến phản hồi được tiếp nhận thông qua hình thức trao đổi trực tiếp và thẻ góp ý "Điều tôi trân trọng – Điều tôi mong muốn".

Hoạt động này nhằm tăng cường sự tương tác giữa tổ chức hội và doanh nghiệp, qua đó xác định những vấn đề cần ưu tiên trong quá trình triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Đại diện HH Trao chứng nhận cho hội viên mới.

Theo thông tin từ VAMOBA, kể từ Đại hội IV tổ chức ngày 9/9/2025, Hiệp hội đã tập trung phát triển hội viên, mở rộng hoạt động kết nối doanh nghiệp và tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý ngành.

Trong đó, các nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đăng kiểm phương tiện được xác định là những lĩnh vực hoạt động chuyên môn đáng chú ý.

Đáng chú ý, VAMOBA từng bước tiếp cận những lĩnh vực mới của ngành công nghiệp giao thông, trong đó có phương tiện sử dụng năng lượng điện.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô, xe máy đang chuyển dịch theo hướng điện hóa và ứng dụng công nghệ mới, việc tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp và tổ chức đại diện ngành nghề có ý nghĩa đối với quá trình tổng hợp kiến nghị, phản ánh những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đẩy mạnh hoạt động xã hội, mở rộng giao lưu hội viên

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, VAMOBA thông tin về một số chương trình an sinh xã hội đã triển khai trong thời gian qua.

Tại Võ Nhai, Thái Nguyên, Hiệp hội đã trao 440 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, 22 triệu đồng được trao hỗ trợ một học sinh lớp 11, Trường THPT Võ Nhai, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiệp hội đồng thời cam kết hỗ trợ học sinh này 1 triệu đồng mỗi tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Trước đó, thông qua chương trình "Hướng về miền khó – Lan tỏa yêu thương" tại Quảng Nam, Hiệp hội đã trao 140 triệu đồng hỗ trợ 7 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội viên tham gia giải Pickleball chào mừng ngày Doanh nhân VIệt Nam.

Cùng với các hoạt động xã hội, chương trình gặp mặt ngày 10/10 còn tổ chức giao lưu thể thao Pickleball giữa doanh nghiệp hội viên và khách mời.

Ban tổ chức đã trao cúp, huy chương cho các đội đạt giải sau các trận thi đấu.

Chương trình kết thúc bằng hoạt động gặp mặt, trao đổi giữa lãnh đạo Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo định hướng nhiệm kỳ IV (2025–2030), VAMOBA tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ phát triển hội viên, tham gia góp ý chính sách, thúc đẩy xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị từ doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.