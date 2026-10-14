Doanh nghiệp ngành gỗ gặp khó vì thuế đã nộp chưa được hoàn

Nộp thuế tại Hải quan, vướng hoàn thuế tại cơ quan Thuế

Sáng 14/10, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh (HCM SME) tổ chức hội thảo “Thuế giá trị gia tăng gỗ nguyên liệu và gỗ sơ chế - Vướng mắc thực tiễn và giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng 2 con số”.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Tại hội thảo, nhiều vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc gỗ nhập khẩu, phân loại gỗ sơ chế và thực hiện chính sách thuế GTGT được doanh nghiệp gỗ phản ánh. Đáng chú ý, một số trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế tại khâu nhập khẩu nhưng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục khấu trừ, hoàn thuế, khiến nguồn vốn phục vụ sản xuất bị tồn đọng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, cho biết ngành gỗ và nội thất đang nỗ lực mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng hai con số. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu ổn định, dòng vốn lưu động thông suốt và hướng dẫn chính sách rõ ràng.

Theo Chủ tịch HAWA, những vướng mắc về hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ rừng trồng nhập khẩu, phân loại gỗ sơ chế thông thường, cách áp dụng thuế và xử lý các khoản thuế đã nộp đang ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, mua bán và giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí phát sinh cùng tình trạng vốn tồn đọng càng gia tăng áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA.

Từ thực tế hoạt động doanh nghiệp, ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lâm Việt, phản ánh tình trạng áp dụng chính sách thuế chưa thống nhất giữa các cơ quan và địa phương.

Ông Nguyễn Liêm dẫn trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ tại Quy Nhơn không phải nộp thuế GTGT, trong khi hồ sơ được doanh nghiệp cho là tương tự tại Cát Lái lại phải nộp thuế. Theo ông, sự khác biệt trong cách áp dụng chính sách khiến doanh nghiệp khó chủ động kê khai và tính toán chi phí nhập khẩu nguyên liệu.

Một vướng mắc khác là có trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT 8% tại khâu nhập khẩu, nhưng khi thực hiện thủ tục hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế. Doanh nghiệp chưa rõ khoản tiền đã nộp sẽ được xử lý tại cơ quan nào và theo thủ tục nào.

Trong thời gian chờ giải quyết, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán tiền mua nguyên liệu, duy trì sản xuất và tiếp tục nhập khẩu các lô hàng mới. Điều này khiến áp lực vốn lưu động ngày càng gia tăng.

Không chỉ vướng ở khâu hoàn thuế, việc thiếu hướng dẫn cụ thể về chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ rừng trồng cũng khiến một số lô hàng chậm thông quan.

Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lâm Việt.

Theo ông Nguyễn Liêm, đối với gỗ nhập khẩu từ Costa Rica, Panama và một số quốc gia khác, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận và thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự. Dù đã cung cấp chứng nhận rừng, giấy xác nhận nguồn gốc và các tài liệu liên quan, một số trường hợp vẫn phải bổ sung hồ sơ, giải trình nhiều lần.

Thời gian xử lý hồ sơ kéo dài khiến nguyên liệu chậm được đưa vào nhà máy, phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi. Một số doanh nghiệp phải điều chỉnh khai báo, nộp thuế để giải phóng hàng và phát sinh các khoản xử phạt liên quan.

Trường hợp Công ty CP Lâm Việt cũng được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nêu trong văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính. Theo đó, ngày 15/8/2026, doanh nghiệp mở 3 tờ khai nhập khẩu theo diện không chịu thuế nhưng chưa được thông quan do hồ sơ chứng minh gỗ rừng trồng chưa được chấp nhận. Để giải phóng hàng, doanh nghiệp phải điều chỉnh khai báo, nộp thuế và phát sinh xử phạt.

Từ thực tế này, ông Nguyễn Liêm kiến nghị cơ quan quản lý quy định rõ bộ chứng từ, thẩm quyền xác nhận và phương thức kiểm tra nguồn gốc gỗ nhập khẩu. Ông cũng đề xuất xem xét không áp dụng hợp pháp hóa lãnh sự như điều kiện bắt buộc chung, mà có thể chấp nhận phương thức xác minh hoặc chứng từ thay thế phù hợp.

Doanh nghiệp kiến nghị thống nhất cách áp dụng chính sách

Doanh nghiệp ngành gỗ gặp vướng mắc về thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến mua bán trong nước. Cách áp dụng chính sách chưa thống nhất gây khó khăn trong xử lý hóa đơn và hoàn thuế.

Ông Nguyễn Liêm cho biết có trường hợp nhà nhập khẩu đã nộp thuế GTGT tại cơ quan Hải quan, nhưng khi bán nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất, bên mua không chấp nhận hóa đơn có thuế. Một số giao dịch đã hoàn tất nhưng sau đó bên mua yêu cầu điều chỉnh hóa đơn và hoàn lại số tiền thuế đã thanh toán.

Tình trạng này buộc doanh nghiệp xử lý lại hóa đơn, đối chiếu công nợ, thậm chí đối mặt nguy cơ tranh chấp giữa các bên, ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng nguyên liệu.

Theo ông Tô Ngọc Ngời, Phó Chủ tịch HAWA, Trưởng ban Chính sách và Đối ngoại, qua tổng hợp phản ánh của hội viên, những khó khăn hiện nay tập trung vào 5 nhóm vấn đề: hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ rừng trồng nhập khẩu; phân loại gỗ sơ chế thông thường; xử lý số thuế đã nộp tại khâu nhập khẩu; hóa đơn đầu vào và hồ sơ hoàn thuế; chính sách thuế đối với phụ phẩm, viên nén gỗ và nguyên liệu sử dụng chung.

Trong đó, doanh nghiệp còn gặp cách hiểu khác nhau đối với gỗ xẻ đã sấy, ngâm tẩm bảo quản nhưng chưa bào trơn, cũng như gỗ bóc, gỗ lạng dùng làm nguyên liệu nội thất.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phản ánh tình trạng hóa đơn mua gỗ thể hiện thuế khác nhau: có hóa đơn ghi thuế suất 8%, trong khi một số hóa đơn thể hiện hàng hóa thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế. Việc xác định đúng chính sách đối với từng giao dịch, đặc biệt là phân biệt hàng hóa không chịu thuế với trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế, đang là vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể.

Một số hóa đơn bị loại hoặc tạm thời chưa được đưa vào hồ sơ hoàn thuế, dù giao dịch đã hoàn tất. Việc điều chỉnh đòi hỏi sự phối hợp giữa bên bán và bên mua. Nếu nhà cung cấp chưa phối hợp, doanh nghiệp mua hàng cũng chưa rõ phương án xử lý để bảo đảm quyền lợi về thuế.

Đối với phụ phẩm gỗ, doanh nghiệp cần được làm rõ cách áp dụng chính sách thuế đối với phụ phẩm sử dụng làm nguyên liệu và sản phẩm sau chế biến, nhất là những trường hợp nguyên liệu tiếp tục qua các công đoạn nghiền, sấy, đóng bao hoặc ép viên. Việc phân bổ, khấu trừ và hoàn thuế đối với nguyên liệu sử dụng chung cho sản xuất hàng bán trong nước và hàng xuất khẩu cũng cần có hướng dẫn cụ thể.

Từ những vướng mắc trên, HAWA kiến nghị các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện quy định về xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng nhập khẩu, làm rõ phạm vi gỗ sơ chế thông thường để cơ quan Thuế và Hải quan có cơ sở áp dụng chính sách thống nhất.

Đối với các khoản thuế đã nộp, doanh nghiệp đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan khu vực II phối hợp rà soát từng hồ sơ, xác định cơ chế xử lý, cơ quan tiếp nhận, chứng từ cần bổ sung và tiến độ giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có hướng dẫn chung.

Trước đó, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn về hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu. Hiệp hội đề nghị hướng dẫn thống nhất việc điều chỉnh hóa đơn, xử lý số thuế đã nộp và xây dựng cơ chế chuyển tiếp đối với các giao dịch, lô hàng phát sinh trước khi có hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ rừng trồng và phân loại gỗ sơ chế.