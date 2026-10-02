Doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội gia nhập thị trường Việt Nam

Ngày 1/10, Công ty CP Bất động sản FUTA Land phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và oBacker tổ chức diễn đàn “VIETNAM - THE ENTRY POINT”, thu hút gần 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và khách mời (trong đó có cộng đồng doanh nghiệp đến từ Nga) cùng trao đổi về môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư và chiến lược hiện diện dài hạn tại Việt Nam.

Với thông điệp “Cánh cửa kết nối kinh doanh, đầu tư và những cơ hội mới tại Việt Nam”, diễn đàn “VIETNAM - THE ENTRY POINT” hướng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ Nga đang quan tâm đến thị trường Việt Nam. Chương trình xoay quanh nội dung về các chính sách và ưu đãi dành cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng; triển vọng thị trường, văn hóa kinh doanh; cũng như những kinh nghiệm cần thiết khi gia nhập và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Diễn đàn “VIETNAM - THE ENTRY POINT” góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt - Nga.

Trao đổi tại phiên “Why Vietnam?”, các diễn giả đã cùng đưa ra những phân tích xoay quanh thị trường Việt Nam, văn hóa kinh doanh và cách thức xây dựng chiến lược hiện diện dài hạn; đồng thời đi sâu vào tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế khi gia nhập và tổ chức hoạt động ở thị trường Việt Nam tại phiên “Landing and Operating in Vietnam”.

Đáng chú ý, phiên thảo luận “Real-World Experience of Operating in the Vietnamese Market: Perspectives from Russian-Speaking Businesses” đã mở ra không gian để các doanh nghiệp nói tiếng Nga chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình kinh doanh.

Nền tảng của FUTA Land được phát triển trên iOS, Android và web; hỗ trợ 5 ngôn ngữ gồm: Việt Nam, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga.

Với vai trò đơn vị đồng tổ chức, FUTA Land tham gia chia sẻ góc nhìn của một doanh nghiệp bất động sản đang hoạt động tại Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu thông tin về thị trường bất động sản Việt Nam và các dự án của doanh nghiệp đến khách mời quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng giám đốc FUTA Land cho biết, việc đồng hành cùng diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng kết nối với cộng đồng quốc tế, đưa những thông tin thực tiễn về thị trường Việt Nam và Đà Nẵng đến gần hơn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

“Thông qua những hoạt động kết nối như ‘VIETNAM - THE ENTRY POINT’, FUTA Land mong muốn mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, tạo thêm những điểm chạm để doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài hiểu hơn về thị trường Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi lắng nghe nhu cầu của các đối tác quốc tế và tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ.

Nền tảng của FUTA Land dự kiến ra mắt trong thời gian tới, mở thêm một kênh tiếp cận sản phẩm và dịch vụ theo hướng trực quan, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, FUTA Land hé lộ nền tảng công nghệ số dành cho lĩnh vực bất động sản, được phát triển nhằm kết nối khách hàng - tư vấn viên - chủ đầu tư trong cùng một hệ sinh thái. Theo đó, nền tảng cung cấp thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư, cho phép người dùng tra cứu giá từng căn, trạng thái giao dịch, giá bán tách rõ VAT và phí bảo trì, cùng hệ thống mặt bằng, hình ảnh, flycam và trải nghiệm 3D. Người dùng cũng có thể tìm kiếm sản phẩm theo mã căn, ngân sách, tầng và sử dụng công cụ tính giá, so sánh các phương thức thanh toán.

Đáng chú ý, nền tảng tích hợp trợ lý AI 24/7, hỗ trợ tra cứu và tư vấn thông tin bất động sản; kết nối các bên trong quá trình giao dịch với những tính năng như đặt lịch xem nhà, trao đổi, đăng ký bán và phân bổ khách.

Việc phát triển nền tảng này đánh dấu một bước tiến trong xây dựng hệ sinh thái bất động sản số của FUTA Land, nơi nguồn hàng, dữ liệu sản phẩm, khách hàng, đội ngũ tư vấn và chủ đầu tư được kết nối trong cùng một nền tảng. Qua đó, FUTA Land hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn hành trình tìm hiểu và giao dịch bất động sản, nâng cao khả năng kết nối giữa các bên trong thị trường.