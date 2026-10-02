Doanh nghiệp nào sẽ thử nghiệm taxi bay tại Hà Nội?

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt đã ký thỏa thuận nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát mô hình kinh tế không gian tầm thấp, trong đó đề xuất thử nghiệm phương tiện bay EH216-S (taxi bay) để chở người và hàng hóa.

Theo đó, Công ty Hưng Việt sẽ chuẩn bị nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân sự, đồng thời xây dựng hồ sơ sandbox dự kiến triển khai từ tháng 10. Tuy nhiên, việc ký thỏa thuận chưa đồng nghĩa EH216-S được phép bay thử; hoạt động chỉ thực hiện sau khi UBND TP Hà Nội có quyết định cho phép.

Phương tiện bay với mã EH216-S sẽ được đề xuất thử nghiệm tại Hà Nội.

Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Hateco về thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam.

Dù được lựa chọn cho một kế hoạch đầy tham vọng, đòi hỏi nền tảng công nghệ cao, tuy nhiên Hưng Việt vẫn là cái tên chưa thực sự được biết đến rộng rãi trên thị trường.

Dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt được thành lập vào tháng 3/2005, đặt trụ sở tại Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Một dấu mốc đáng chú ý diễn ra vào tháng 7/2017, khi toàn bộ nhóm cổ đông sáng lập gồm Tạ Thanh Sơn, Đặng Đức Huy, Chu Thị Ngân và Nguyễn Thị Tuấn đã chuyển nhượng hết cổ phần tại doanh nghiệp. Các thông tin cập nhật sau đó không công bố danh sách cổ đông mới cũng như tỷ lệ sở hữu của từng người.

Đến tháng 6/2020, Hưng Việt nâng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng và duy trì mức vốn này cho đến nay. Tại thời điểm đó, doanh nghiệp ghi nhận 10 lao động.

Từ tư vấn, đào tạo đến hàng không

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho thấy Hưng Việt có phạm vi hoạt động khá rộng, với khoảng 70 ngành nghề. Bên cạnh các lĩnh vực như chăn nuôi, in ấn, kinh doanh nông sản, thực phẩm và thiết bị y tế, doanh nghiệp còn đăng ký nhiều ngành liên quan đến công nghệ, gồm tư vấn máy vi tính và xuất bản phần mềm.

Đáng chú ý, trong lần thay đổi đăng ký gần đây, Hưng Việt bổ sung một loạt ngành nghề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hàng không, như dạy bay, dịch vụ điều hành bay, điều hành hoạt động cảng hàng không, dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không và bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không. Đây là những lĩnh vực có liên quan đến định hướng phát triển dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tuy nhiên, trước khi hướng tới vận chuyển bằng phương tiện bay tự hành eVTOL, hoạt động của Hưng Việt chủ yếu xoay quanh tư vấn chiến lược, chuyển đổi số và đào tạo doanh nghiệp.

Danh mục dự án mà doanh nghiệp công bố cho thấy Hưng Việt từng tham gia tư vấn, đào tạo cho một số tập đoàn và tổ chức lớn. Trong đó có dự án xây dựng khung năng lực cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2019-2020 và xây dựng văn hóa an toàn, chiến lược thay đổi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) từ năm 2018 đến nay.

Một số đối tác, khách hàng được Hưng Việt giới thiệu gồm Indra, KFW, Đại học Niagara, FEN Consult, SEAS, EVN, Vietnam Airlines (VAECO) và Đại Nam.

Người đứng đầu và hệ sinh thái doanh nghiệp

Hiện ông Đặng Đức Dũng (sinh năm 1968) giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Hưng Việt. Theo thông tin doanh nghiệp giới thiệu, ông Dũng có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh và tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài Hưng Việt, ông Dũng còn đứng tên người đại diện theo pháp luật tại một số doanh nghiệp khác. Trong đó, CTCP Tahira Việt Nam được thành lập năm 2023 với vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Ông Dũng góp hơn 2,1 tỷ đồng, tương đương 85% vốn; Hưng Việt sở hữu 10%, phần còn lại thuộc về ông Đỗ Đức Trung.

Năm 2024, CTCP Không vận quốc tế Sài Gòn được thành lập với vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, trong đó ông Dũng sở hữu 94% cổ phần. Đến năm 2025, CTCP Giáo dục số Cánh Diều Vàng ra đời với vốn điều lệ 12 tỷ đồng, ông Dũng nắm giữ 44% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, ông Đặng Đức Dũng còn được biết đến với vai trò Thành viên HĐQT CTCP GROUP Bắc Việt.

Như vậy, từ một doanh nghiệp có xuất phát điểm chủ yếu trong tư vấn, đào tạo và công nghệ, Hưng Việt đang mở rộng sang lĩnh vực hàng không, với đề xuất tham gia thử nghiệm phương tiện bay eVTOL tại Hà Nội. Sự chuyển hướng này cũng đặt doanh nghiệp trước một lĩnh vực có yêu cầu cao hơn đáng kể về công nghệ, nguồn lực và hành lang pháp lý.