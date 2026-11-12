Doanh nghiệp năng lượng trước những động lực tăng trưởng mới

Kết quả kinh doanh khởi sắc, động lực tăng trưởng đa dạng

Bức tranh kinh doanh 9 tháng năm 2026 của nhóm doanh nghiệp năng lượng cho thấy xu hướng tăng trưởng tương đối tích cực, dù mức độ cải thiện giữa các đơn vị có sự khác biệt.

REE ghi nhận doanh thu thuần 8.167 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.134 tỷ đồng, tăng gần 12%. GELEX đạt doanh thu hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%.

Ở nhóm nhiệt điện, QTP đạt doanh thu hơn 9.173 tỷ đồng, tăng 17%, lợi nhuận sau thuế gần 600 tỷ đồng, tăng 51,3%. HND ghi nhận doanh thu hơn 8.862 tỷ đồng, tăng 15,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 543,7 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Trong khi đó, PC1 đạt doanh thu 6.825 tỷ đồng, giảm 15%, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ vẫn tăng 14%, lên 569 tỷ đồng. Kết quả của doanh nghiệp có sự đóng góp từ các khoản thu nhập tài chính và hoạt động chuyển nhượng vốn, trong khi lợi nhuận cốt lõi chịu áp lực suy giảm.

Với Trung Nam, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, dựa trên hoạt động của danh mục nhà máy điện hiện hữu và quá trình tái cấu trúc tài chính, vận hành.

Nhìn tổng thể, kết quả của nhóm doanh nghiệp phản ánh sự cải thiện ở cả lĩnh vực phát điện truyền thống, năng lượng tái tạo và các hoạt động phụ trợ như thiết bị điện, cơ điện, xây lắp và hạ tầng.

Hai nhóm động lực thúc đẩy tăng trưởng

Trước hết, xét từ yếu tố khách quan, nhu cầu điện tiếp tục tăng cùng đà phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và mở rộng sản xuất đang tạo nền tảng thị trường cho các doanh nghiệp năng lượng. Áp lực bảo đảm cung ứng điện, nhất là trong những giai đoạn phụ tải tăng cao, đặt ra yêu cầu huy động đa dạng các nguồn phát, từ nhiệt điện, thủy điện đến năng lượng tái tạo.

Bộ Công Thương cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026, kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại và năng lượng trong tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm. Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm; Điện thương phẩm đạt 237,19 tỷ kWh, tăng 9,66%

Đây là điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp sở hữu nhà máy phát điện có khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống. Tại QTP và HND, sản lượng điện thương phẩm tăng là một trong những yếu tố trực tiếp thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Riêng QTP, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đạt 5.453 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, diễn biến thị trường điện, giá thanh toán và điều kiện thủy văn, thời tiết cũng tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh. Với REE, lợi nhuận điện gió tăng nhờ điều kiện gió thuận lợi và đóng góp của nhà máy mới. Trong khi đó, giá thị trường điện bình quân tăng góp phần bù đắp cho sự suy giảm sản lượng thủy điện.

Năm 2026, GELEX thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Một yếu tố khách quan khác là làn sóng đầu tư hạ tầng năng lượng và công nghiệp. Nhu cầu phát triển nguồn điện, mở rộng lưới truyền tải, nâng cấp hệ thống điện và xây dựng các công trình công nghiệp đang tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị, cơ điện và xây lắp. Đây là cơ hội để những doanh nghiệp có hệ sinh thái đa ngành như GELEX, REE và PC1 mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực phát điện.

Ở góc độ chủ quan, động lực quan trọng nằm ở khả năng khai thác hiệu quả tài sản và tối ưu chi phí. Tại QTP, lợi nhuận được hỗ trợ bởi sản lượng tăng, chi phí khấu hao giảm và việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay, qua đó không còn phát sinh chi phí lãi vay. Những yếu tố này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào doanh thu mà còn đến từ hiệu quả quản trị tài sản, dòng tiền và cấu trúc vốn.

Cùng với đó, việc đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh đang giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào biến động của một nguồn thu duy nhất. REE không chỉ phát triển danh mục nhà máy điện mà còn mở rộng mảng cơ điện lạnh, cho thuê văn phòng và nước. GELEX tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái thiết bị điện, hạ tầng và sản xuất công nghiệp. PC1 phát triển đồng thời các lĩnh vực phát điện, xây lắp điện, khai khoáng và bất động sản.

Các doanh nghiệp cũng đang gia tăng đầu tư cho những dự án mới nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. REE đẩy mạnh đầu tư các dự án điện gió Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 và Phú Cường. Trung Nam tập trung cải thiện hiệu quả khai thác danh mục năng lượng tái tạo, đồng thời tái cấu trúc tài chính. QTP đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để đáp ứng yêu cầu môi trường và duy trì khả năng vận hành dài hạn.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng cũng đặt ra yêu cầu lớn về năng lực huy động vốn, kiểm soát nợ vay và bảo đảm dòng tiền. Thực tế, áp lực tài chính tại một số dự án của Trung Nam hay sự suy giảm lợi nhuận cốt lõi tại PC1 cho thấy tăng trưởng quy mô chưa đồng nghĩa với cải thiện tương ứng về chất lượng lợi nhuận.

Có thể thấy, tăng trưởng của các doanh nghiệp năng lượng trong năm 2026 là kết quả tổng hợp giữa những điều kiện thuận lợi của thị trường và nỗ lực nội tại của từng doanh nghiệp. Nhu cầu điện gia tăng, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy và yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung tạo ra cơ hội; trong khi khả năng vận hành, tối ưu chi phí, mở rộng chuỗi giá trị và quản trị tài chính quyết định mức độ chuyển hóa cơ hội thành doanh thu, lợi nhuận.

Động lực tăng trưởng đang dần vượt ra ngoài hoạt động phát điện đơn thuần. Doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng, từ thiết bị, xây lắp, cơ điện đến phát triển và vận hành dự án, sẽ có thêm dư địa mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn thu.