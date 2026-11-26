Không để lãng phí cơ hội từ FTA

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết, doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt quan tâm đến thông tin thị trường, đối tác và hợp đồng. Đây là nhu cầu chung nhưng mức độ chủ động giữa các DN còn khác nhau. Có DN sẵn sàng đầu tư kinh phí để tìm kiếm thông tin, tham gia các hoạt động kết nối nhằm tìm kiếm đối tác, đơn hàng. Ngược lại, không ít DN chưa sẵn sàng đầu tư cho hoạt động này nên còn thiếu thông tin khi tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, yêu cầu về tiêu chuẩn tại các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe. Không chỉ dừng ở các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), nhiều thị trường còn đặt ra tiêu chuẩn liên quan đến phát triển bền vững, lao động, môi trường và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc.

Đây là những yêu cầu DN phải tính đến ngay từ khâu tổ chức sản xuất. Việc đáp ứng tiêu chuẩn và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp hàng hóa tiếp cận thị trường mà còn là cơ sở chứng minh sản phẩm đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo các FTA.

Thách thức càng lớn đối với DN nhỏ và vừa, vốn chiếm phần lớn trong cộng đồng DN Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Khanh, quy mô nhỏ không đồng nghĩa với việc DN không thể đáp ứng yêu cầu của thị trường nước ngoài. Thực tế đã có nhiều DN nhỏ và vừa thành công trong việc xây dựng thương hiệu riêng và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Điều quan trọng là DN phải có chiến lược rõ ràng, cách tiếp cận bài bản và sẵn sàng thay đổi.

Một trong những vấn đề cần thay đổi là nhận thức của DN về việc tận dụng các FTA, qua đó nâng cao tỷ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi.

Ông Khanh cho rằng, trước hết DN cần xác định rõ có thực sự mong muốn mở rộng thị trường và khai thác lợi ích từ FTA hay không. Thực tế, có DN cho rằng thị trường hiện tại đã đủ, hoạt động kinh doanh đang ổn định nên không có nhu cầu mở rộng. Chính tâm lý ngại thay đổi khiến không ít DN bỏ qua cơ hội từ các FTA. Theo ông Khanh, DN cần thay đổi cách tiếp cận, coi FTA là cơ hội thị trường và chủ động tìm cách khai thác.

Chủ động nâng tỷ lệ tận dụng FTA

Bộ Công thương cho biết, đang xây dựng hệ thống quản trị thực thi FTA dựa trên 3 trụ cột gồm Cổng thông tin FTA (FTAP), FTA Index và hệ sinh thái tận dụng FTA.

Trong đó, FTAP hướng tới cung cấp thông tin, hướng dẫn chi tiết về các hiệp định, thị trường và cập nhật những quy định tại thị trường nhập khẩu. FTA Index nhằm đánh giá tình hình thực thi FTA tại các địa phương, qua đó thúc đẩy vai trò của chính quyền địa phương trong hỗ trợ DN khai thác các hiệp định.

Trụ cột thứ ba là hệ sinh thái tận dụng FTA, hướng tới kết nối các chủ thể liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương đến địa phương, DN trong và ngoài ngành. Mục tiêu là tập hợp, phát huy nguồn lực của cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân để hỗ trợ DN.

Theo ông Khanh, hệ sinh thái này khuyến khích những DN, chủ thể sản xuất, kể cả người nông dân, có tư duy kinh doanh bài bản, mong muốn xây dựng thương hiệu và tạo ra nhiều giá trị gia tăng tại Việt Nam tham gia.

Thông qua đó, nguồn lực hỗ trợ sẽ tập trung vào việc phát triển những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, có giá trị gia tăng cao được tạo ra trong nước. Đây cũng là nền tảng để DN nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác thực chất hơn các ưu đãi thương mại.

Bộ Công thương đã đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong những năm tới. Cụ thể, với EVFTA, tỷ lệ tận dụng ưu đãi hiện vào khoảng 34%, mục tiêu trong khoảng 5 năm có thể nâng lên gần 50%. Với CPTPP, tỷ lệ hiện khoảng 10%, mục tiêu nâng lên 15-20%.

Các mục tiêu này sẽ không chỉ dừng ở con số chung mà gắn với từng DN tham gia hệ sinh thái. Sau khoảng 2-3 năm tham gia, tỷ lệ sử dụng ưu đãi của DN cần từng bước tăng lên và hướng tới đạt mục tiêu cụ thể sau khoảng 5 năm.

Việc nâng tỷ lệ tận dụng FTA vì thế không chỉ phụ thuộc vào số lượng các FTA mà Việt Nam tham gia hay mức độ ưu đãi thuế quan, mà còn nằm ở khả năng thay đổi tư duy, nâng cao năng lực và sự chủ động của từng DN trong quá trình hội nhập.