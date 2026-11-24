Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Arbin Energy (Hoa Kỳ) là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng.

Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích 5,34 ha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, tương đương 117 triệu USD.

Dự án tập trung sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), thiết bị kiểm tra pin và các thiết bị phục vụ sản xuất pin. Trong đó, dây chuyền sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng BESS có công suất thiết kế đạt 5.000 container/năm, tương đương 5 GWh/năm.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Sơn/Dân trí

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong tháng 12/2026 và dự kiến bắt đầu sản xuất vào quý III/2028.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng bổ sung lĩnh vực sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đồng thời tạo cơ hội kết nối chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử công suất, đo lường và tự động hóa.

Đáng chú ý, Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng là một trong những kết quả cụ thể sau chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vào tháng 9/2026, trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Theo DSEZA, lũy kế đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 14 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 830,5 triệu USD.