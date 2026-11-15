Doanh nghiệp Mỹ đổ về hội nghị APEC tại Trung Quốc

Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026 (CEO Summit) dự kiến quy tụ đại diện của 115 tập đoàn thuộc Fortune Global 500 - danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Trong đó, doanh nghiệp Mỹ chiếm gần 20% số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham dự, với những tên tuổi như Amazon, Walmart, Apple, Google và Microsoft.

Hội nghị diễn ra ngày 17-18/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026. Chương trình tập trung vào thương mại, chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh, trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC ngày 18-19/11.

115 tập đoàn lớn, hơn 2.000 đại biểu

Theo Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), CEO Summit 2026 dự kiến đón hơn 2.000 đại biểu thuộc giới doanh nghiệp, chính phủ và truyền thông. Ngoài đại diện của 21 nền kinh tế APEC, sự kiện còn thu hút doanh nghiệp của 13 nền kinh tế khác, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Theo thông tin ban tổ chức công bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo 11 nền kinh tế APEC khác dự kiến tham dự, phát biểu hoặc đối thoại với giới doanh nghiệp.

Theo Tân Hoa Xã, doanh nghiệp Mỹ chiếm gần 20% tổng số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham dự CEO Summit 2026, đứng đầu các nền kinh tế ngoài nước chủ nhà Trung Quốc. Các doanh nghiệp Mỹ đăng ký tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng, tài chính, logistics và hàng không vũ trụ.

Người phát ngôn CCPIT Vương Văn Soái nhận định sự quan tâm của doanh nghiệp Mỹ phản ánh tầm quan trọng của hợp tác kinh doanh tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cho thấy mối liên kết giữa chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng Mỹ - Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp lớn có tên trong danh sách đăng ký tham dự hội nghị. Ảnh: El Financiero.

Quy mô hội nghị đã tăng đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Hồi tháng 9, ban tổ chức dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Đến đầu tháng 11, con số được nâng lên hơn 2.000 người.

Theo thông tin công bố ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo 11 nền kinh tế APEC khác dự kiến tham dự, phát biểu hoặc tham gia các phiên thảo luận tại hội nghị.

Các chủ đề trọng tâm gồm thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, phát triển AI, kinh tế số và chuyển đổi xanh. Chương trình cũng dành nội dung riêng cho cơ hội hợp tác tại Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Hội nghị CEO APEC là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong khu vực. Ảnh: South China Morning Post

Một điểm mới đáng chú ý là kế hoạch công bố Sáng kiến Thâm Quyến 2026, văn kiện tập hợp quan điểm và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về hợp tác kinh tế khu vực.

Theo nước chủ nhà, đây là lần đầu trong lịch sử khoảng 30 năm của CEO Summit, một văn kiện kiến nghị được công bố theo hình thức này. Nội dung sẽ kế thừa các đề xuất của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), đồng thời phản ánh những thảo luận tại hội nghị.

Trước đó, ABAC đã tổ chức ba cuộc họp tại Jakarta, Mexico City và Bangkok, xây dựng 14 văn kiện kết quả, trong đó có các đề xuất về khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường kết nối. Cuộc họp thứ tư diễn ra tại Thâm Quyến ngày 14-16/11, ngay trước CEO Summit.

Sức hút từ thị trường 4.100 tỷ USD

Sự hiện diện đông đảo của các tập đoàn Mỹ tại CEO Summit phản ánh mối liên kết kinh tế sâu rộng với châu Á - Thái Bình Dương. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ với các nền kinh tế APEC đạt khoảng 4.100 tỷ USD năm 2025, tăng 1,8% so với năm trước.

Theo số liệu năm 2024, khu vực này chiếm hơn 60% xuất khẩu và gần 70% nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Tổng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ tại các nền kinh tế APEC đạt khoảng 1.700 tỷ USD, trong khi dòng vốn đầu tư theo chiều ngược lại lên tới 2.100 tỷ USD.

Quy mô giao thương và đầu tư khiến những vấn đề được thảo luận tại CEO Summit, đặc biệt là chuỗi cung ứng, công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường, có ý nghĩa trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp Mỹ.

Triển vọng kinh tế khu vực cũng có những tín hiệu tích cực. Trong báo cáo ngày 15/11, Bộ phận Hỗ trợ Chính sách APEC nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 3,4%, so với mức 3,2% trước đó, nhờ đầu tư công nghệ và hoạt động thương mại.

“Đầu tư và thương mại liên quan đến công nghệ đang hỗ trợ tăng trưởng của khu vực, nhưng môi trường kinh tế ngày càng trở nên thách thức hơn”, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ Chính sách APEC, nhận định.

Một nhân viên làm việc trên dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử tại nhà máy của startup công nghệ Zhuoyu ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Thâm Quyến, nơi đăng cai hội nghị, là một trong những trung tâm công nghệ và sản xuất lớn của Trung Quốc, tập trung các tập đoàn Huawei, Tencent, BYD và DJI. Theo Reuters, mạng lưới nhà cung cấp linh kiện và dịch vụ kỹ thuật tại đây giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thử nghiệm, hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm.

Lợi thế này gắn trực tiếp với các ngành công nghệ, bán dẫn và sản xuất đang có sự hiện diện của nhiều tập đoàn Mỹ tại CEO Summit 2026.